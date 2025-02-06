Дополнительная мера поддержки для участников СВО и их семей начала действовать в Самарской области

В Самарской области участники СВО и члены их семей могут получить денежную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен земельного участка. Вступило в силу соответствующее постановление регионального правительства.
Напомним, что в прошлом году глава региона Вячеслав Федорищев на одной из встреч с ветеранами специальной военной операции обсудил дополнительные меры поддержки. Среди них — обеспечение земельными участками и возможность получения денежной компенсации вместо земли.
"Это справедливо по отношению к людям, это их выбор должен быть, как они хотели бы эту меру поддержки получить", — подчеркнул губернатор.
Право на получение социальной выплаты предоставляется участникам СВО, которые являются Героями РФ или награждены орденами РФ и имеют статус ветерана боевых действий, а также членам семей погибших (умерших) участников СВО, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Для получения денежной выплаты необходимо подать заявление и документы в управления социальной защиты населения по месту жительства на территории региона.
В Самарской области уже несколько десятков семей участников специальной военной операции воспользовались возможностью получить земельный участок. Регион одним из первых в России начал реализацию на практике такой меры поддержки. Так, в Большечерниговском районе 4 семьи участников СВО получили земельные участки.
"Мы сходили, сдали документы, и нам без всяких проволочек выделили землю. Участок находится в Большой Черниговке, там очень хорошее месторасположение", — рассказала Светлана Гордеева, супруга Героя СВО.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р