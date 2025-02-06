Дополнительная мера поддержки для участников СВО и их семей начала действовать в Самарской области

В Самарской области участники СВО и члены их семей могут получить денежную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен земельного участка. Вступило в силу соответствующее постановление регионального правительства.

Напомним, что в прошлом году глава региона Вячеслав Федорищев на одной из встреч с ветеранами специальной военной операции обсудил дополнительные меры поддержки. Среди них — обеспечение земельными участками и возможность получения денежной компенсации вместо земли.

"Это справедливо по отношению к людям, это их выбор должен быть, как они хотели бы эту меру поддержки получить", — подчеркнул губернатор.

Право на получение социальной выплаты предоставляется участникам СВО, которые являются Героями РФ или награждены орденами РФ и имеют статус ветерана боевых действий, а также членам семей погибших (умерших) участников СВО, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Для получения денежной выплаты необходимо подать заявление и документы в управления социальной защиты населения по месту жительства на территории региона.

В Самарской области уже несколько десятков семей участников специальной военной операции воспользовались возможностью получить земельный участок. Регион одним из первых в России начал реализацию на практике такой меры поддержки. Так, в Большечерниговском районе 4 семьи участников СВО получили земельные участки.

"Мы сходили, сдали документы, и нам без всяких проволочек выделили землю. Участок находится в Большой Черниговке, там очень хорошее месторасположение", — рассказала Светлана Гордеева, супруга Героя СВО.