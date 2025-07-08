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Преступления Происшествия

Самарец хранил наркотики на продажу в квартире пожилых родителей

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи предъявили обвинение ранее не судимому 49-летнему самарцу в совершении преступлений, предусмотренных уголовной статьей "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в значительном и крупном размерах". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

 В январе 2025 года полиция задержала подозреваемого в незаконном обороте наркотиков рядом с его домом. По месту жительства мужчины нашли сверток с белым порошком. В ходе осмотра квартиры его пожилых родителей изъяли еще 29 таких же свертков. В них оказался героин (диацетилморфин) общей массой более 27 граммов, что законодатель относит к крупному размеру. Мужчина пояснил, что планировал продавать запрещенные вещества.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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