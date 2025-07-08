Самарец хранил наркотики на продажу в квартире пожилых родителей

Следователи предъявили обвинение ранее не судимому 49-летнему самарцу в совершении преступлений, предусмотренных уголовной статьей "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в значительном и крупном размерах". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В январе 2025 года полиция задержала подозреваемого в незаконном обороте наркотиков рядом с его домом. По месту жительства мужчины нашли сверток с белым порошком. В ходе осмотра квартиры его пожилых родителей изъяли еще 29 таких же свертков. В них оказался героин (диацетилморфин) общей массой более 27 граммов, что законодатель относит к крупному размеру. Мужчина пояснил, что планировал продавать запрещенные вещества.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.