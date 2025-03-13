АвтоВАЗ успешно завершил испытания Lada Iskra

АвтоВАЗ успешно завершил заводские и сертификационные испытания Lada Iskra, сообщает пресс-служба завода.

Запуск производства запланирован на 19 апреля 2025 года.

Для прохождения испытаний было изготовлено 98 прототипов Lada Iskra в различных модификациях. Тесты на дорогах и бездорожье проводились на собственном полигоне АвтоВАЗа, а также в горных и северных регионах.

Испытания в лабораторных условиях включали как тесты автомобиля, так и стендовые испытания его компонентов и систем. Были задействованы аэродинамическая труба, безэховая камера для виброакустических испытаний, лаборатория по электромагнитной совместимости и аэроклиматическая камера.

Значительная часть испытаний была посвящена безопасности Iskra. 84 краш-теста автомобиля и его отдельных систем подтвердили высокий уровень защиты новой модели. Lada Iskra значительно превосходит национальные требования безопасности. Дополнительно были проведены ударные испытания по независимым программам — здесь Iskra показала уровень Lada Vesta, а также иностранных аналогов бюджетного B-класса.

Lada Iskra предлагает высокий уровень как пассивной, так и активной безопасности, обеспечивая уверенность за рулем на любых дорогах. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен электронной системой стабилизации (ESC), антиблокировочной системой тормозов (ABS), 2 подушками безопасности и др.

Lada Iskra разработана на локализованной платформе и призвана занять рыночную нишу между семействами Lada Granta и Lada Vesta. Lada Iskra будет выпускаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Автомобиль получит 1,6-литровые двигатели Lada, которые будут агрегатироваться с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом.