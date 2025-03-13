АвтоВАЗ успешно завершил испытания Lada Iskra

АвтоВАЗ успешно завершил заводские и сертификационные испытания Lada Iskra, сообщает пресс-служба завода.
Запуск производства запланирован на 19 апреля 2025 года.
Для прохождения испытаний было изготовлено 98 прототипов Lada Iskra в различных модификациях. Тесты на дорогах и бездорожье проводились на собственном полигоне АвтоВАЗа, а также в горных и северных регионах.
Испытания в лабораторных условиях включали как тесты автомобиля, так и стендовые испытания его компонентов и систем. Были задействованы аэродинамическая труба, безэховая камера для виброакустических испытаний, лаборатория по электромагнитной совместимости и аэроклиматическая камера.
Значительная часть испытаний была посвящена безопасности Iskra. 84 краш-теста автомобиля и его отдельных систем подтвердили высокий уровень защиты новой модели. Lada Iskra значительно превосходит национальные требования безопасности. Дополнительно были проведены ударные испытания по независимым программам — здесь Iskra показала уровень Lada Vesta, а также иностранных аналогов бюджетного B-класса.
Lada Iskra предлагает высокий уровень как пассивной, так и активной безопасности, обеспечивая уверенность за рулем на любых дорогах. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен электронной системой стабилизации (ESC), антиблокировочной системой тормозов (ABS), 2 подушками безопасности и др.
Lada Iskra разработана на локализованной платформе и призвана занять рыночную нишу между семействами Lada Granta и Lada Vesta. Lada Iskra будет выпускаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Автомобиль получит 1,6-литровые двигатели Lada, которые будут агрегатироваться с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы