АвтоВАЗ оснастит Lada Iskra электронной системой стабилизации, сообщает пресс-служба отечественного производителя электроники.
"Все версии Lada Iskra будут оснащены электронной системой стабилизации (ESC) от "Итэлма". Это первая модель АвтоВАЗ, где блок ESC дополнен функцией iTPMS (системой контроля за давлением в шинах)", — говорится в сообщении.
Эта система выполняет оценку давления в шинах или его изменение с течением времени, о чем информирует водителя во время движения машины.
Как сообщает пресс-служба, преимущества iTPMS заключаются в повышении безопасности автомобиля, экономической эффективности и снижения вредного влияния на окружающую среду.
Напомним, что выпуск Lada Iskra намечен на 19 апреля 2025 года.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы