АвтоВАЗ оснастит Lada Iskra электронной системой стабилизации, сообщает пресс-служба отечественного производителя электроники.

"Все версии Lada Iskra будут оснащены электронной системой стабилизации (ESC) от "Итэлма". Это первая модель АвтоВАЗ, где блок ESC дополнен функцией iTPMS (системой контроля за давлением в шинах)", — говорится в сообщении.

Эта система выполняет оценку давления в шинах или его изменение с течением времени, о чем информирует водителя во время движения машины.

Как сообщает пресс-служба, преимущества iTPMS заключаются в повышении безопасности автомобиля, экономической эффективности и снижения вредного влияния на окружающую среду.

Напомним, что выпуск Lada Iskra намечен на 19 апреля 2025 года.