АВТОВАЗ совершенствует инфраструктуру для комфорта своих работников

Кто хорошо поработал, тот должен хорошо отдохнуть. Это утверждение является непреложным для АВТОВАЗа вот уже несколько десятилетий — с момента создания в Тольятти автогиганта. Какие возможности корпоративного отдыха предоставляет предприятие заводчанам? И как АВТОВАЗ работает над повышением уровня комфорта на своих объектах соцкультбыта? Об этом подробно расскажем в нашем материале.

Место притяжения всех горожан

Еще в период становления Волжского автозавода первый председатель его профсоюзной организации Василий Правосуд сказал: "Наблюдая всю грандиозность ВАЗа, надо быть совсем уж зацикленным человеком, чтобы не понять, что такому заводу должен соответствовать уровень города и всей социальной сферы". Очевидно, что эти слова не забывают на АВТОВАЗе и в нынешние времена.

А начало все в далеких 70-х. Одним из первых объектов соцкультбыта АВТОВАЗа стала лыжная база, которая открылась в 1976 году. Это знаковое для завода событие, поскольку практически все работы по ее строительству выполняли сами работники во внерабочее время на субботниках.

Еще только строящийся тогда Автозаводский район Тольятти не мог похвастаться обилием мест для разностороннего досуга жителей. И вазовцы взяли этот вопрос под свой контроль. Они создавали для себя комфортные условия не только для занятий физкультурой и спортом, но и для приятного времяпрепровождения своих семей в выходные, общения в кругу друзей и коллег. Неудивительно, что вазовская лыжная база уже с первых дней своего открытия стала местом притяжения не только работников автозавода, но и других горожан.

Лыжная база — "Лада парк"

В последующие годы своей истории популярность лыжной базы АВТОВАЗа только набирала обороты. Ежегодные — летние и зимние — Дни здоровья производств завода, значимые даты его подразделений, этапы вазовской спартакиады и всероссийской массовой гонки "Лыжня России", тренировки муниципальной школы олимпийского резерва "Лыжные гонки" — все это спортивные мероприятия проводятся на лыжной базе АВТОВАЗа. Ну и, разумеется, она открыта для всех любителей активного отдыха в Тольятти.

В 2023 году было принято решение о реконструкции и переоснащению лыжной базы. Летом того же года на средства АВТОВАЗа здесь были проведены масштабные работы. Уже к сентябрю территорию благоустроили, озеленили и кардинально перевооружили. Здесь обустроили новое мини-футбольное поле с искусственной травой, трибунами и закрытыми раздевалками, волейбольную площадку с современным покрытием, зоны для воркаута, пространство для занятий йогой, тренажерную площадку, установили столы для настольного тенниса, предусмотрели места для игр и детского спорта, площадки для тихого отдыха. Свой интерес к лыжной базе АВТОВАЗа проявили и власти Самарской области. По региональному проекту "СОдействие" здесь появилась баскетбольная площадка. В сентябре 2023 года на лыжной базе АВТОВАЗа состоялось открытие территории спорта и отдыха "Лада парк".

Ощутимый импульс для переоснащения лыжной базы дало и соглашение между АВТОВАЗом и его первичной профсоюзной организации об отдельных социальных льготах членам профсоюза. Администрация обязалась ежегодно выделять деньги на обновление пунктов проката спортинвентаря. Здесь можно взять во временное пользование летом велосипеды, а зимой — лыжи и коньки. Последнее, кстати, равно как и оборудованный по всем стандартам каток, стало шагом развития лыжной базы АВТОВАЗа уже в нынешнем году. Разумеется, работники завода, являющиеся членами его профсоюзной организации, и их несовершеннолетние дети пользуются всем этим бесплатно. Впрочем, как и прежде, услуги пунктов проката лыжной базы АВТОВАЗа доступны и всем жителям Тольятти.

И еще один штрих к тому, как завод формирует комфорт на своих пространствах для досуга и отдыха. Минувшей зимой на его лыжной базе возобновили работу "полевые кухни". Они обеспечивали горячей гречневой кашей с тушенкой и чаем участников и болельщиков прошедших этапов профсоюзного лыжного кросса, спартакиады, всероссийской гонки "Лыжня России".

Изменения к лучшему

В 2024 году продолжилось развитие дочернего предприятия АВТОВАЗа — ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ", которое является главным оператором корпоративного отдыха его работников. Были завершены важные проекты по строительству, модернизации и улучшению сервиса. Главная цель — создать комфортные условия для отдыха сотрудников АВТОВАЗа и их семей — достигнута.

За год удалось значительно обновить инфраструктуру мест отдыха заводчан. В санатории-профилактории "Алые паруса" завершена реконструкция корпусов. Закуплены 31 единица медицинского оборудования, что открыло новые возможности для оздоровления: заработал кабинет УЗИ, проводятся консультации эндокринолога, педиатра и дерматолога, доступны 50 процедур косметологических услуг. Запущена система питания в формате "шведского стола", обновлен номерной фонд. Выполнено озеленение и благоустройство территории, появились оригинальные арт-объекты, создан летний кинотеатр, который быстро стал зоной притяжения отдыхающих.

На базе отдыха "Поршень" появилось 35 новых жилых домиков. Гостиничный комплекс "Фортуна" обновлен в рамках подготовки к международному фестивалю "Жигулёвская миля". В "Голубой гавани" появились две новые спортивные площадки. Здесь обновлен инвентарь пункта проката, где отдыхающие могут взять SUP-доски, велосипеды. Также на территории баз отдыха прошли корпоративные спортивные олимпиады.

На многих базах отдыха проведены работы, незаметные на первый взгляд, но имеющие непосредственное отношение к комфортному пребыванию гостей: обновлены инженерные сети, системы кондиционирования и отопления, закуплено современное оборудование для прачечных, а где-то даже появились вышки базовых станций сотовой связи. В итоге качество сервиса стало на уровень выше.

Эти старания находят отклик у работников АВТОВАЗа. Специалисты "Соцкультбыта" отметили увеличение спроса. В 2024 году на объектах отдыха СКБ побывали 13 717 человек, в том числе 3 346 детей.

"Соцкультбыт-АВТОВАЗ" продолжает инвестировать в развитие. В санатории "Алые паруса" началось строительство двух новых спальных корпусов, ведутся проектные работы по модернизации "Поршня" и "Золотых песков". В 2025 году "Соцкультбыт" продолжит реализацию масштабных проектов, а это значит, у заводчан и всех желающих появятся новые возможности для отдыха на территории города и области.