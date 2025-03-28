Новинка сезона: АвтоВАЗ начал выпуск Lada Granta в ярком цвете "Фламенко"

АвтоВАЗ произвел и отгрузил дилерам первую партию автомобилей Lada Granta в новом ярко-красном цвете "Фламенко".

Цветовая гамма расширилась до семи эмалей. Сюда входят и самые популярные на рынке (белый "Ледниковый", черный "Пантера", серебристый "Платина"), а также насыщенный синий цвет "Капитан", серо-синий "Борнео" и светло-коричневый "Кориандр".

Красный цвет доступен к заказу — в мае планируется массовое применение на производстве.

Напомним, что красный цвет "Фламенко" дебютировал в рамках презентации Lada Iskra — новая красная эмаль станет общей для нескольких моделей Lada.