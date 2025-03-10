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Автопром Машиностроение

Чувствуют поддержку: как АВТОВАЗ работает с ветеранами

ТОЛЬЯТТИ. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Для социально ответственного бизнеса — поддержка ветеранов становится частью корпоративной культуры. Особенно если речь идет о сотрудниках, которые стояли у истоков создания компании. На АВТОВАЗе считают, что не имеют морального права не поддерживать своих ветеранов: без их труда предприятие вряд ли существовало в своем нынешнем виде. Поэтому для тольяттинского автозавода нет и не может быть бывших работников — все свои, даже если они на заслуженном отдыхе.

Фото: Юрий Михайлин

Внесли неоценимый вклад

Ветераны АВТОВАЗа — люди уникальные. Каждый из них посвятил свою жизнь заводу. Каждый все свои знания, трудолюбие, чувство ответственности и талант отдали родному предприятию. Благодаря самоотверженности и целеустремленности ветеранов АВТОВАЗ занял прочное место в экономике страны и, несмотря на любые трудности, продолжает удерживать лидерские позиции в отрасли. Вклад тех, кто сегодня с гордостью носит звание ветерана, неоценим. Именно поэтому даже после ухода на заслуженный отдых бывшие сотрудники остаются связаны с заводом: их опыт и профессиональные знания востребованы предприятием. Тольяттинский автогигант, в свою очередь, всесторонне поддерживает ветеранов.

Работа с ними на автозаводе организована системно и базируется на серьезной основе. Для службы вице-президента по персоналу и социальной политике и профсоюзной организации предприятия — это отдельное направление деятельности.

На автогиганте создан постоянно действующий Совет ветеранов АО "АВТОВАЗ", в состав которого входят 24 человека, а также 21 Совет ветеранов подразделений АО "АВТОВАЗ" и дочерних обществ, где активно работают 174 активиста из числа ветеранов. Всего в службах по работе с пенсионерами, включая сотрудников дочерних обществ на учете состоит около 52 тысяч ветеранов, из них более 48 тысяч — члены профсоюзной организации предприятия. Завод и профсоюз подходят к решению ключевых вопросов индивидуально, оперативно реагируя на нужды пенсионеров.

В Совете ветеранов АО "АВТОВАЗ" действует четко выстроенная структура для решения главной задачи: ни один ветеран не должен остаться без внимания общественной организации и предприятия. Составляется ежегодный план работы, проводятся заседания Совета, встречи с руководством Акционерного общества, профсоюзной организацией, а также с представителями районных, городских и областных властей. Совет ветеранов активно взаимодействует со службой вице-президента по персоналу и социальной политике.

Ветераны с благодарностью отмечают внимание со стороны президента АО "АВТОВАЗ" Максима Соколова. Он несколько раз в год встречается с Советом, делится информацией о делах на заводе и отвечает на вопросы. В своих выступлениях глава компании не раз подчеркивал ценность опыта ветеранов и важность следования их примеру в отношении к делу. И это неудивительно: ветераны АВТОВАЗа — образец активности и готовности даже на заслуженном отдыхе приносить пользу заводу.

"Наши ветераны очень активны, легки на подъём!" — отметил председатель Совета ветеранов АО "АВТОВАЗ" Николай Карагин.

Ветеранам войны — особый почет

Число ветеранов значительно превышает штатную численность трудового коллектива АО "АВТОВАЗ", как минимум, — головного предприятия. Однако на помощи ветеранам компания никогда не экономила, и суммы затрачиваемых средств здесь измеряются миллионами.

Особое внимание — ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним. Сегодня таких на учете в Совете ветеранов АВТОВАЗа находится около 160 человек. За последние пять лет только на выплаты к празднованию 9 Мая завод выделил около девяти миллионов рублей. Год 80-летия Великой Победы не станет исключением.

Также за последние пять лет более 22,5 млн рублей было выделено на выплаты к юбилейным датам ветеранов, более 3,5 млн рублей — на дорогостоящее лечение, на сумму более 8,3 миллионов была оказана поддержка ветеранам в связи со смертью близких родственников, бывших работников АО "АВТОВАЗ".

Миллионы — на заботу

В коллективном договоре АО "АВТОВАЗ" обозначены мероприятия и для ветеранов предприятия — неработающих пенсионеров. С 2020 по 2024 годы выделялись средства на приобретение более чем трех тысяч льготных путевок: в санаторий-профилакторий "Алые паруса", санатории "Бакирово", "Дубки", "Зори Ставрополья", "Самарский", им. В. И. Ленина. Пенсионеры приобретают путевки за 10 процентов от полной стоимости в санаторий-профилакторий "Алые паруса" и за 15 процентов — в иногородние санатории.

АО "АВТОВАЗ" было удовлетворено более 3,5 тысяч заявлений от неработающих пенсионеров на приобретение автомобилей по льготной программе.

Свыше 30 тысяч пенсионеров были приглашены для участия в более чем 40 праздничных мероприятиях, посвященных Дню ветерана АО "АВТОВАЗ", Дню машиностроителя, Международному дню 8 Марта и на концерты в Тольяттинскую филармонию и Культурный центр "АВТОГРАД" (бывший ДКиТ ВАЗа).

Только за 2024 год общее финансирование работы по поддержке ветеранов АО "АВТОВАЗ" составило более 59,4 млн рублей. Для сравнения: в 2023 году — 48,6 млн рублей.

В этом году коллектив АО "АВТОВАЗ" удостоен особой награды — орденом за "Доблестный труд". Соответствующий Указ подписал Президента России 3 марта 2025 года. Глава государства отметил работников завода за большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи коллектив.

Символично, что это случилось в особенную для предприятия дату: 3 марта — день рождения первого генерального директора Виктора Николаевича Полякова, которому в этом году могло бы исполниться 110 лет.

Также 3 марта на заводе проходит День ветерана. В этот день соратники первого генерального встречаются с нынешними руководителями предприятия, передавая свой бесценный опыт. А заводчане вспоминают то, какими героическими усилиями был воздвигнут автогигант, и отдают дань уважения ветеранам АВТОВАЗа, тем людям, которые своим целеустремленным трудом заложили основу нынешних достижений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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