"Основной закон" АВТОВАЗа: как работает коллективный договор предприятия?

Кто защищает интересы заводчан на АВТОВАЗе? Как сотрудники предприятия могут донести до руководства свои инициативы? Почему коллективный договор тольяттинского автогиганта является одним из лучших среди предприятий машиностроительного сектора? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем материале.

Авторитетный профсоюз

Первый коллективный договор был заключен на АВТОВАЗе в феврале 1971 года. И с тех пор действие этого документа не останавливалось на заводе ни на день.

С точки зрения законодательства, коллективный договор — это основной правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения на конкретном предприятии. Он заключается между работодателем и работниками в лице их представителей. Поэтому появление коллективного договора в любой компании невозможно без профсоюзной организации. И чем деятельнее и авторитетнее профсоюзная организация, тем успешнее будет предложенный ею колдоговор.

На АВТОВАЗе интересы трудового коллектива представляет первичная организация профсоюза АСМ РФ. Коллективные договоры заключаются и в большинстве дочерних обществ завода, где в принятии таких документов участвуют профсоюзные организации, входящие в структуру ППО АО "АВТОВАЗ". По своему содержанию и наполнению эти коллективные договоры не уступают аналогичному документу материнской компании.

Коллективный договор в зависимости от возможностей предприятия предоставляет работникам большее количество социальных льгот и гарантий, чем установлено законодательством. Коллективный договор АВТОВАЗа как раз является таким примером. Он включает в себя около ста льгот и гарантий, которых нет в федеральном трудовом законодательстве. Главным образом они касаются размера заработной платы, сохранения занятости, охраны труда и здоровья работников. Поэтому коллективный договор АВТОВАЗа неоднократно признавали лучшим среди аналогичных документов других предприятий машиностроительной отрасли.

Выгодно и работнику, и работодателю

Формирование, подписание и выполнение коллективного договора во многом зависит от того, насколько налажено взаимодействие сторон социального партнерства, то есть работников, которых представляет профсоюз, и работодателя.

На АВТОВАЗе это взаимодействие организовано на высоком уровне. На заводе функционирует постоянно действующая согласительная комиссия. На ней стороны обсуждают насущные вопросы коллектива и предприятия и принимают именно те решения, которые и в текущий момент, и в перспективе будут выгодны обеим сторонам социального партнерства.

Все вопросы и предложения, которые поступают от работников в ходе подведения итогов выполнения коллективного договора, также рассматриваются в рамках согласительной комиссии. И ни один вопрос не остается без внимания, ответа или конкретного решения по нему.

Особенно актуальной работа по выполнению коллективного договора становится в сложные времена: в условиях экономических кризисов или санкций, как сегодня.

Первичная профсоюзная организация АВТОВАЗа всегда находила у администрации понимание того, что в этих неблагоприятных ситуациях требуются дополнительные усилия по поддержке коллектива, по сохранению персонала и рабочих мест. В последнее время администрация предприятия принимала беспрецедентные решения по повышению уровня заработной платы, по дополнительным мерам социальной поддержки работников, по улучшению условий труда.

Так, в 2024 году тарифные ставки и оклады на АВТОВАЗе индексировались уже дважды: с 1 февраля на 9 процентов и с 1 сентября ещё на 5 процентов. Таким образом, с начала нынешнего года тарифные ставки и оклады заводчан выросли почти на 14,5 процента. В те же сроки в таких же размерах была увеличена и дополнительная премия за отсутствие абсентеизма.

Кроме того, завод выплатил премию по итогам работы в первом полугодии. АВТОВАЗ в полном объеме сохранил программу отдыха и оздоровления работников. В недавний корпоративный отпуск они побывали по путевкам в санаториях и пансионатах нашей страны, на базах отдыха, расположенных на Черноморском побережье. При этом значительную часть стоимости путевок оплатил АВТОВАЗ.

Конструктивный диалог в соцпартнерстве

На прошедшей в сентябре конференции по итогам выполнения коллективного договора в первом полугодии работники дали положительную оценку исполнению всех основных социальных обязательств АВТОВАЗа. Свою работу для получения такого результата провела и первичная профсоюзная организация завода.

Итоги выполнения коллективного договора профсоюзная "первичка" рассмотрела на своем заседании. В постановлении профкома было отмечено много положительного, что было сделано в первом полугодии 2024 года. Также не остались незамеченными профсоюзной организацией отдельные отклонения, которые имели место при выполнении обязательств коллективного договора.

Окончательные итоги стороны соцпартнерства подвели на заседании согласительной комиссии. Индикатором всей проведенной работы стала конференция трудового коллектива АВТОВАЗа, где представители делегаций от производств завода положительно оценили выполнение обязательств коллективного договора.

"Я хочу отметить хорошую работу всех структурных подразделений первичной профсоюзной организации. Также хочу выразить благодарность администрации за конструктивный диалог и те положительные решения, которые были приняты на благо работников и предприятия в целом", — отметил, говоря об итогах проделанной работы, заместитель председателя ППО АО "АВТОВАЗ" Валерий Королев.

Новые льготы для семей с детьми

Работа по наполнению коллективного договора новыми социальными обязательствами на АВТОВАЗе не останавливается.

Профсоюзная организация находится в постоянном переговорном процессе с администрацией предприятия. В рамках работы согласительной комиссии обсуждаются все вопросы и предложения, поступающие от заводчан. Профсоюзная организация выходит с инициативами новых социальных обязательств.

Так, на состоявшихся в августе двух заседаниях согласительной комиссии были приняты положительные решения по включению в колдоговор АВТОВАЗа новых льгот для заводчан, имеющих несовершеннолетних детей.

Увеличен размер ежемесячного пособия работницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Эта выплата выросла с 70 до 100 процентов минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда.

Также в коллективном договоре АВТОВАЗа появилось обязательство о выплатах при рождении детей у работников. При появлении на свет первого ребенка семья заводчан получит 10 тысяч рублей. При рождении второго малыша эта сумма составит уже 20 тысяч рублей. При пополнении третьим ребенком полагается выплата в 30 тысяч рублей. Появление на свет четвертого малыша принесет в семью 40 тысяч рублей. При рождении пятого и каждого последующего ребенка сумма выплаты составит 50 тысяч рублей.

Эти положения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Еще по итогам работы согласительной комиссии для всех заводчан с детьми введена мера поддержки к новому учебному году: выплата в 5 000 рублей. Ее семьи получили уже в 2024 году.