Профсоюз АвтоВАЗа просит президента оставить завод под санкциями

АвтоВАЗ попросил у президента РФ Владимира Путина оставить завод под санкциями и не пускать в Россию Renault и других сбежавших "предателей". Просьбу опубликовала газета местного профсоюза, пишет Телеграм-канал 360.ru.

"Мы вернулись к истокам и это дало щедрые плоды. И теперь именно Lada — лидер продаж", — говорится в обращении.

В статье также сообщается, что экспорт автомобилей вырос в четыре раза, а производственный план перевыполнен более чем на 25,5 тыс. машин.

Президенту также напомнили о необходимости сохранить рабочие места в пользу тех, кто не покинул АвтоВАЗ в сложные для предприятия времена.