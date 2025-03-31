"Зажигание": как АВТОВАЗ поддерживает целеустремленную молодежь

Поступить на бюджет с последующим трудоустройством — о таком мечтают, пожалуй, все современные абитуриенты и их родители. Осуществить это план поможет АВТОВАЗ. Предприятие вместе с вузами-партнерами запустило единую программу целевого и дополнительного образования "Зажигание". Завод планирует принимать на работу ежегодно несколько сотен молодых специалистов — выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений. Как попасть в этот образовательный проект? Рассказываем в подробностях.

"Зажигание" позволяет выпускникам школ, выпускникам среднего профессионального образования и студентам вузов технических специальностей гарантированно трудоустроиться в одно из ключевых подразделений АВТОВАЗа — инженерный центр LADA. Реализуется программа совместно с Тольяттинским государственным университетом, Самарским университетом имени С. П. Королёва и Самарским государственным техническим университетом.

Сдать ЕГЭ и пройти интервью

Выпускникам школы, которые планируют поступить на целевое обучение по квоте бюджетных мест, нужно предпринять следующие шаги.

Сначала необходимо зайти на официальный сайт lada.ru в раздел "Карьера" и заполнить анкету с указанием учебного заведения и направлением подготовки. Затем пройти интервью в Инженерном центре LADA для определения будущего места практики и трудоустройства. Естественно, успешно сдать ЕГЭ по математике, физике/ИКТ и русскому языку. Подать заявку на госуслугах для поступления в выбранный вуз. Заключить договор о целевом обучении после издания приказа о зачислении.

С момента заключения договора на целевое обучение выпускники школ становятся членами огромной семьи АВТОВАЗа. Предприятие выплачивает "своим" студентам дополнительную стипендию до восьми тысяч рублей.

Со второго курса предоставляется возможность совмещения учебы и работы на предприятии по гибкому графику. В этом случае студенту дополнительно к заработной плате выплачивается 15 тысяч рублей ежемесячно пропорционально отработанному времени. Также студент, вместе с основной образовательной программой, изучает специальный блок дисциплин, для полноценного включения в работу сразу после окончания вуза. По этой программе дополнительного профессионального образования предусмотрен отдельный диплом по ее завершении. Выпускнику вуза, прошедшему обучение по целевой программе, гарантированно рабочее место инженера на АВТОВАЗе.

Производственную практику учащиеся-целевики проходят на АВТОВАЗе. Здесь они получают знания и компетенции для легкой адаптации на рабочем месте. Дипломные проекты готовят по тематике предприятия. После получения диплома об окончании учебного заведения целевикам гарантировано трудоустройство в компании. Если выпускник решит продолжить обучение в магистратуре, АВТОВАЗ всегда пойдет ему навстречу.

На завод — по "Профессионалитету"

Студенты колледжа также могут воспользоваться возможностью целевого обучения от АВТОВАЗа. Заключившим такой договор завод выплачивает стипендию от тысячи рублей в месяц несовершеннолетним студентам, шесть тысяч совершеннолетним, а также заработную плату в период производственной практики.

В июле прошлого года АО "АВТОВАЗ" заключило соглашение о партнёрстве в целях развития образовательно-производственного центра (кластера) по отрасли "Машиностроение". В рамках федерального проекта "Профессионалитет" кластер создан на базе Тольяттинского машиностроительного колледжа. Это соглашение будет способствовать дальнейшему развитию АВТОВАЗа, разработке и реализации новых программ подготовки специалистов, готовых к работе в новых условиях.

Благодаря реализации программы "Профессионалитет" на завод планируется ежегодно принимать сотни выпускников учреждений среднего и профессионального образования.

Стать частью команды — на любом курсе

Связать свою карьеру с отечественным автомобилестроением и заключить целевой договор на обучение с АВТОВАЗом могут и студенты вузов, которые изначально не имели таких планов.

Алгоритм действий в этом случае примерно такой же, как и у старшеклассников: оставить резюме на сайте, пройти интервью в Инженерном центре LADA. Заключить договор о целевом обучении можно на любом курсе.

После вхождения в программу студент получает дополнительную ежемесячную стипендию до восьми тысяч рублей, со второго курса — возможность трудоустройства на предприятие для адаптации к будущему рабочему месту. При совмещении обучения и работы — 15 тысяч рублей ежемесячно к заработной плате. Плюсом — дополнительные компетенции в области автомобилестроения: программы 3D-проектирования, изучение конструкции и технологий производства автомобиля, английский язык и многое другое. Практика в условиях реального производства и гарантированное трудоустройство в Инженерный центр LADA после завершения обучения.

Поддержка для будущих работников

Всем учащимся как колледжей, так и вузов при совмещении обучения и работы АВТОВАЗ доплачивает 15 тысяч рублей к заработной плате. На таких ребят распространяется действие коллективного договора АВТОВАЗа со всеми льготами и преференциями штатных работников, иногородним предоставляется компенсация съема жилья.

По окончании вуза и трудоустройстве на завод предприятие выплачивает бонус-приветствие в размере 30 тысяч рублей. Приехавшим из других регионов и не имеющим своего жилья в Тольятти, предприятие компенсирует съём жилья в размере до 15 тысяч рублей, если сотрудник с семьей — до 25 тысяч. В целом это отличная возможность поменять общежитие на отдельную квартиру и вести самостоятельную, взрослую жизнь.

Система адаптации на предприятии позволяет быстрее освоить свою профессию и более осознанно подойти к выстраиванию карьеры. В 2024 году АВТОВАЗ существенно улучшил действующий порядок наставничества, в целях повышения мотивации наставников, ускорения адаптации и закрепления молодых специалистов на рабочих местах.