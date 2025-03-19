АвтоВАЗ расширил палитру для Lada

АвтоВАЗ расширяет цветовую гамму, возвращая в нее популярные эмали и добавляя новые яркие цвета.

Вслед за Lada Granta семейства Vesta и Largus получили ярко-синюю эмаль "Капитан". Отгрузки автомобилей в новом цвете уже начались.

Также в начале 2025 г. возобновилась окраска автомобилей Lada Niva Travel в серебристый оттенок "Платина", а на Lada Niva Legend вернулся серо-голубой металлик "Борнео".

Сегодня в гамме Lada — семь цветов, и этот список будет увеличиваться.