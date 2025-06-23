Самарец из ревности зарезал приятеля

В Кировский районный суд Самары отправят уголовное дело 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии обвинения, в марте 2025 г. обвиняемый из-за ревности к общей подруге подрался с 40-летним знакомым. При этом самарец не менее трех раз ударил оппонента ножом. В итоге пострадавший скончался.