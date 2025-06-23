Самарец из ревности зарезал приятеля

В Кировский районный суд Самары отправят уголовное дело 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии обвинения, в марте 2025 г. обвиняемый из-за ревности к общей подруге подрался с 40-летним знакомым. При этом самарец не менее трех раз ударил оппонента ножом. В итоге пострадавший скончался.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы