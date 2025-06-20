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Общество

Самарские победители конкурса "Это у нас семейное": "Поможем дочерям улучшить жилищные условия"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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32 семейные команды, победившие в первом сезоне конкурса "Это у нас семейное", стали обладателями 5-миллионных сертификатов на улучшение жилищных условий. 15 семей уже купили квартиры, 4 — приобрели дома, 5 команд стали обладателями земельных участков, а 8 семей оплатили первоначальный взнос на приобретение жилья и/или закрыли ипотеку.

Фото: Пресс-служба конкурса "Это у нас семейное"

Большая семья Бербасовых, Бочковых из Самары участвовала в конкурсе в составе 11 человек, инициатором стал дедушка Игорь Александрович. После победы они вместе с бабушкой Еленой Петровной решили, что самым правильным решением будет помочь своим дочерям Татьяне и Марии улучшить жилищные условия.

"На семейном совете мы решили скооперироваться и помочь нашим детям. В семье дочери Татьяны двое маленьких детей, и ипотеку им пришлось бы платить еще 25 лет. А Мария совсем недавно вышла замуж, ее семья только появилась, и такая помощь и поддержка им сейчас очень нужна", — рассказал Игорь Александрович Бочков.

Во втором сезоне самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" главных призов будет почти вдвое больше — 60 семей-победителей получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Регистрация проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил жителей региона принять участие в конкурсе, отметив, что в прошлом сезоне в конкурсе приняли участие свыше 2,7 тыс. самарских семей, и выразил уверенность, что и в этом году наш регион будет среди активных участников конкурса.

Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Конкурс "Это у нас семейное" — самый массовый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". В 2025 году стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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