Самарские победители конкурса "Это у нас семейное": "Поможем дочерям улучшить жилищные условия"

32 семейные команды, победившие в первом сезоне конкурса "Это у нас семейное", стали обладателями 5-миллионных сертификатов на улучшение жилищных условий. 15 семей уже купили квартиры, 4 — приобрели дома, 5 команд стали обладателями земельных участков, а 8 семей оплатили первоначальный взнос на приобретение жилья и/или закрыли ипотеку.

Большая семья Бербасовых, Бочковых из Самары участвовала в конкурсе в составе 11 человек, инициатором стал дедушка Игорь Александрович. После победы они вместе с бабушкой Еленой Петровной решили, что самым правильным решением будет помочь своим дочерям Татьяне и Марии улучшить жилищные условия.

"На семейном совете мы решили скооперироваться и помочь нашим детям. В семье дочери Татьяны двое маленьких детей, и ипотеку им пришлось бы платить еще 25 лет. А Мария совсем недавно вышла замуж, ее семья только появилась, и такая помощь и поддержка им сейчас очень нужна", — рассказал Игорь Александрович Бочков.

Во втором сезоне самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" главных призов будет почти вдвое больше — 60 семей-победителей получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Регистрация проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил жителей региона принять участие в конкурсе, отметив, что в прошлом сезоне в конкурсе приняли участие свыше 2,7 тыс. самарских семей, и выразил уверенность, что и в этом году наш регион будет среди активных участников конкурса.

Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.