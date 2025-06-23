В подвале Тольяттинской пекарни выращивали коноплю

В Центральный районный суд Тольятти отправилось уголовное дело о выращивании наркосодержащих растений. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2025 г. братья в подвале здания пекарни, которая принадлежит их родителям, выращивали наркосодержащие растения. Затем они собирали их и фасовали. При задержании у них изъяли 293 куста и 1,5 кг подготовленных для сбыта наркотиков.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы