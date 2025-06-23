В подвале Тольяттинской пекарни выращивали коноплю

В Центральный районный суд Тольятти отправилось уголовное дело о выращивании наркосодержащих растений. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2025 г. братья в подвале здания пекарни, которая принадлежит их родителям, выращивали наркосодержащие растения. Затем они собирали их и фасовали. При задержании у них изъяли 293 куста и 1,5 кг подготовленных для сбыта наркотиков.