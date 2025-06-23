Пасмурная погода в Самаре сохранится до конца июня

В Приволжском УГМС опубликовали краткосрочный прогноз погоды в Самарской области до середины недели, 25 июня. По данным синоптиков, осадков стоит ожидать только к среде. А по информации службы Gismeteo и сервиса "Яндекс. Погода" дожди в 63-м регионе продлятся до начала июля.

В понедельник, 23 июня, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +20…+22 °C.

Во вторник, 24 числа, в регионе прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы+9…+14 °C, днем +20…+25 °C.

В среду, 25 июня, в Самарской области по-прежнему будет облачно, ночью - без существенных осадков, днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем+20…+25 °C.

Примечательно, что согласно данным сервиса прогнозирования погоды от "Яндекс" дождливая погода установится в губернии вплоть до конца июня, осадки будут выпадать ежедневно.

По прогнозам от специалистов Gismeteo с 23 июня и до конца месяца, а также в начале июля ожидаются дожди и невысокий "плюс" (днем до +20, ночью до +15).