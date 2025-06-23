В Самарской области пройдут проверки неофициальных волонтерских организаций, помогающих бойцам СВО

Ассоциация ветеранов СВО "Возвращение" заявила о проведении массовых проверок волонтерских объединений, не зарегистрированных официально, но участвующих в организации сбора средств на помощь бойцам спецоперации. Проверки пройдут совместно с правительством Самарской области.

Представители ассоциации подчеркнули важную роль волонтеров, оказывающих материальную и моральную поддержку солдатам: "Победа куется не только парнями на передовой, но и здесь, в тылу. С самого начала спецоперации ее приближают миллионы людей по всей стране, и Самарская область — не исключение. Тысячи тонн гуманитарной помощи уходят на фронт из региона еженедельно. Техника, экипировка, медикаменты, стройматериалы, провизия — это все расходный материал за лентой, а потому требуется постоянно. Но главное — наша поддержка поднимает моральный дух ребят и спасает их жизни".

Кроме того, представители ассоциации отметили: среди волонтеров есть как публичные активисты, собирающие гуманитарку при поддержке власти и бизнеса, так и не медийные, которые не афиширует деятельность и не просит публично о сборах, но помогает не менее эффективно. Однако, как сообщили в ассоциации, есть и третья группа активистов, искренность намерений которых вызывает немалые сомнения.

"Но есть и другие "активисты", которые разворачивают свою деятельность повсеместно. Те, кто наживается на святом, на крови парней, которые сложили головы ради их же благополучия и мирного существования. Ни одному нормальному человеку этого не понять. Не оправдать, не объяснить ничем и никогда. Бог им судья. Но и мы не имеем права оставаться в стороне. К сожалению, обращения о подобных случаях нечистоплотности и мерзости поступают все чаще Денису Михайлину (ветеран СВО, участник регионального проекта "Школа героев", назначен советником главы Тольятти по вопросам поддержки участников СВО и их семей, - прим. ред.), в организацию ветеранов СВО "Возвращение" и Ассоциацию ветеранов СВО. Игнорировать такие факты считаем недопустимым", - заявили в ассоциации и добавили: речь идет о тех организациях, которые нигде не зарегистрированы официально.

Однако это не мешает им принимать деньги на карту, прикрываясь благими намерениями.

"Нет никаких отчетных документов, никто не отслеживает, на что тратятся собранные средства. Чтобы пресечь деятельность таких мошенников, совместно с правительством правительством Самарской области мы планируем провести масштабные проверки. Но! Есть добропорядочные волонтеры, которые работают не официально, но они действительно занимаются сбором гуманитарной помощи. Мы знаем немало таких людей, и очень бы не хотелось, чтобы они как-то пострадали", - добавили члены ассоциации.

Проверки ориентировочно начнутся с января 2026 года.

"В связи с этим просим и настоятельно призываем всех активистов в ближайшее время официально зарегистрировать свою деятельность, будь то движение, фонд или другая организация. Или примкните к уже зарегистрированным. Таким образом, вы обезопасите себя от лишних вопросов и заручитесь поддержкой Ассоциации ветеранов СВО. В наших планах — аккумулировать деятельность всех волонтеров, которые оказывают помощь участникам спецоперации. С остальными разговор будет короткий, поэтому у них тоже есть время, чтобы одуматься", - заключили инициаторы проверок.