В Самаре на 15% проиндексируют зарплату сотрудников ТТУ

С 1 июля на 15% увеличится оклад работников Трамвайно-троллейбусного управления Самары. Об этом сообщил глава города Иван Носков. Мэр также напомнил о дополнительных мерах поддержки для тех, кто устраивается на работу в ТТУ.

"Во-первых, при поступлении на работу предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей, и по 50 тысяч рублей еще в течение года. И далее по 15 тысяч доплаты ежемесячно в течение трех лет работы. ТТУ готово принять и коренных жителей Самары, и специалистов из других регионов. Парк обновляется, пути тоже будем реконструировать, и - не буду скрывать - на первый план остро выходит кадровая проблема", - прокомментировал Иван Носков.

Он сообщил, что в ТТУ запущен новый профориентационный проект "Твоя следующая остановка". В рамках проекта на предприятии уже побывали студенты Самарского строительно-энергетического колледжа.

"Студенты узнали, что работать водителем трамвая или троллейбуса - не легче, чем водить автомобиль. Водитель городского электротранспорта в процессе обучения узнает основы оказания первой медицинской помощи, психологии, трудового законодательства, охраны труда. По сути, водитель общественного транспорта - это хозяин, а пассажиры - его гости. Хотелось бы, чтобы все об этом помнили и относились друг к другу с должным уважением", - добавил мэр.