В выходные, 21 и 22 июня, в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби - началу самой кровопролитной и страшной в истории нашей страны Великой Отечественной войны, унесшей жизни более 27 млн человек.

В память о трагических событиях вечером 21 июня в Самаре на площади Славы в рамках международной акции "Огненные картины войны" и всероссийской акции "Свеча памяти" Волонтеры Победы создадут огненную картину, посвященную вкладу региона и его жителей в Победу. Также состоится возложение цветов и лампад к Вечному огню.

22 июня в 12:15 по Московскому времени одновременно по всей России будет объявлена минута молчания. На эту минуту в стране будет прервано вещание в эфире телевидения и радио, а в храмах Русской православной церкви зазвонят колокола. Минута молчания - это символ общей народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны.

22 июня в городах и районах Самарской области также пройдут другие мероприятия, посвященные памяти о начале войны, в том числе возложение цветов и венков к мемориалам "Вечный огонь" и мемориалам Победы.