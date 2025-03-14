На Обводном шоссе Тольятти планируют построить три развязки

На Обводном шоссе Тольятти запланировано строительство трех новых развязок. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов в четверг, 13 марта, на заседании комитета губернской думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.

"Предусмотрено три транспортные развязки на Обводном шоссе. То есть мы должны уйти от перекрестков в одном уровне. Но пока этот капиталоемкий вопрос остается на будущее, мы пока его не запускаем. Там проектирование частично ведется, частично заканчивается", — сказал министр.

Ранее сообщалось о том, что развязки планируется построить на пересечении Обводного шоссе с трассами Тольятти - Димитровград, Тольятти - Хрящевка, Тольятти - Ташелка.