Недострой УФСИН на ул. Куйбышева планируют привести в порядок за 220 млн рублей

Во вторник, 1 декабря, в здании УФСИН России по Самарской области прошло совещание под председательством депутата Государственной Думы РФ Александр Хинштейна с участием руководства ведомства, а также глав территориальных управлений Росимущества и Росреестра. Собравшиеся выработали механизм, который в кратчайшие сроки позволит включить недострой по адресу ул. Куйбышева, 42 в Федеральную адресную инвестиционную программу.

Напомним, что недострой УФСИН возвели в 2002 г. на месте сгоревшего ГУВД.

"Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников поддержал мою просьбу: найти средства на дострой здания УФСИН в Самаре. Уже много лет брошенный долгострой уродует исторический центр города. Предварительно на проект и завершение строительства потребуется около 220 млн руб.", — сообщил депутат на своей странице в твиттере несколько дней назад.

В свое время здание возводилось хозспособом, а потому "де-юро" его попросту не существует. "Нам необходимо максимально быстро закрепить земельный участок в качестве объекта незавершенного строительства федеральной собственности, а затем пройти государственную регистрацию", — обозначил задачу Александр Хинштейн.

Только после этих необходимых процедур можно будет подавать документы на федеральное финансирование.

На совещании проработали подробный механизм действий со стороны всех причастных ведомств и обозначили сроки по каждому этапу.

По убеждению депутата, завершение работ по строительству здания не только решит проблему нехватки помещений для регионального УФСИН, но, главным образом, сыграет важнейшую эстетическую роль.

"Брошенный долгострой на центральной улице в черте исторического поселения — недопустим", — отметил Александр Хинштейн.