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Территорию бывшего лагеря "Кировец" в Самаре продают за 140 млн рублей

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на продажу выставлен участок в 4,6 га под ИЖС в Куйбышевском районе. За продажу земли планируют получить 140 млн рублей.

Фото: скрин с avito.ru

В объявлении указано, что земельный участок - коммерческий, категория - земли поселений (земли населенных пунктов) под базу отдыха.

Речь идет о бывшем трудовом лагере "Кировец". Сейчас земля находится в собственности у физического лица.

"Рядом находится вся инфраструктура (школы, детские сады, больницы, полиция и все порядочные люди), - отмечается в объявлении. - Возможна доплата недвижимостью и премиальными автомобилями. Все по договоренности и желанию сторон".

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Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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