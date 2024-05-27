Территорию бывшего лагеря "Кировец" в Самаре продают за 140 млн рублей

В Самаре на продажу выставлен участок в 4,6 га под ИЖС в Куйбышевском районе. За продажу земли планируют получить 140 млн рублей.
В объявлении указано, что земельный участок - коммерческий, категория - земли поселений (земли населенных пунктов) под базу отдыха.
Речь идет о бывшем трудовом лагере "Кировец". Сейчас земля находится в собственности у физического лица.
"Рядом находится вся инфраструктура (школы, детские сады, больницы, полиция и все порядочные люди), - отмечается в объявлении. - Возможна доплата недвижимостью и премиальными автомобилями. Все по договоренности и желанию сторон".
Последние комментарии
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))