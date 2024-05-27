Территорию бывшего лагеря "Кировец" в Самаре продают за 140 млн рублей

В Самаре на продажу выставлен участок в 4,6 га под ИЖС в Куйбышевском районе. За продажу земли планируют получить 140 млн рублей.

В объявлении указано, что земельный участок - коммерческий, категория - земли поселений (земли населенных пунктов) под базу отдыха.

Речь идет о бывшем трудовом лагере "Кировец". Сейчас земля находится в собственности у физического лица.

"Рядом находится вся инфраструктура (школы, детские сады, больницы, полиция и все порядочные люди), - отмечается в объявлении. - Возможна доплата недвижимостью и премиальными автомобилями. Все по договоренности и желанию сторон".