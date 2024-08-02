Прокуратура инициировала массовое изъятие бомбоубежищ у самарских предприятий

Первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов подал в региональный арбитраж ряд исков с требованием передать в собственность Российской Федерации бомбоубежища, расположенные на территориях коммерческих организаций.

В исках, поданных в конце июня - июле, указывается, что зампрокурора области действует в интересах Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области.

В числе ответчиков - АО "Эйч Энд Эн" (бывшее "Данон Россия"), АО "Промсинтез", ООО Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз", ООО "СВГК", АО "Росжелдорпроект", АО "Самараметалл" и другие.

"1. Истребовать из чужого незаконного владения АО "Эйч энд Эн" защитное сооружение гражданской обороны № 298-63, расположенное по адресу: г. Самара, Советский район, Заводское шоссе, 99 в здании с кадастровым номером 63:01:0926004:743, в собственность Российской Федерации. 2. Указать, что решение суда по данному делу является основанием для аннулирования (погашения) в Едином государственном реестре недвижимости записи о праве собственности от 10.09.2008 № 63-63-01/095/2008-171 АО "Эйч энд Эн" на здание с кадастровым номером 63:01:0926004:743", - так, например сформулированы требования к "Эйч энд Эн", владеющему "Самаралакто".

Также прокурор просит привлечь к участию в делах региональные управления МЧС, Росимущества и Росреестра.