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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура: в Самарской области низкие показатели программы газификации

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Самарской области внес представление врио председателя правительства региона в связи нарушениями законодательства, направленного на развитие газификации.

Правительство Самарской области 16 августа 2022 г. утвердило региональную программу газификации на 2022–2031 годы. Программа предусматривает подключение 492 домовладений, но в декабре 2023 г. указанные сроки подключения перенесли на 2024 год. Перенесли также газификацию площадок для предоставления участков многодетным семьям с 2022–2023 гг. на 2027 г. по более чем 1300 домовладениям в Красноярском, Волжском и Ставропольском районах.

В июле 2023 г. ООО "Средневолжская газовая компания" направила министерству энергетики и ЖКХ проект корректировки региональной программы, составленный с учетом вновь заключенных договоров. Однако его до сих пор не приняли и изменения в действующую региональную программу не внесли. В результате в IV квартале 2023 г. не был выполнен план по подключению домов.

А в 2024 г. из 20 населенных пунктов, где запланировано строительство сетей газораспределения, строительные работы выполнены только в одном. В остальных населенным пунктам все находится на стадии предпроектных работ.

Кроме того, в ноябре 2022 г. изменения в Правилах подключения к газовым сетям позволили газифицировать социальные объекты. Вот только ни одного медицинского и образовательного социального объекта на территории региона с тех пор не газифицировали.

Прокурорские проверки обнаружили нарушения в деятельности регоператора. Только за 2023 г. должностных лиц ООО "СВГК" привлекли к административной ответственности по ст. 9.21 КоАП РФ ("Нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения") по сумме штрафов на 700 тыс. рублей.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

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