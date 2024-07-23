Прокуратура: в Самарской области низкие показатели программы газификации

Прокурор Самарской области внес представление врио председателя правительства региона в связи нарушениями законодательства, направленного на развитие газификации.
Правительство Самарской области 16 августа 2022 г. утвердило региональную программу газификации на 2022–2031 годы. Программа предусматривает подключение 492 домовладений, но в декабре 2023 г. указанные сроки подключения перенесли на 2024 год. Перенесли также газификацию площадок для предоставления участков многодетным семьям с 2022–2023 гг. на 2027 г. по более чем 1300 домовладениям в Красноярском, Волжском и Ставропольском районах.
В июле 2023 г. ООО "Средневолжская газовая компания" направила министерству энергетики и ЖКХ проект корректировки региональной программы, составленный с учетом вновь заключенных договоров. Однако его до сих пор не приняли и изменения в действующую региональную программу не внесли. В результате в IV квартале 2023 г. не был выполнен план по подключению домов.
А в 2024 г. из 20 населенных пунктов, где запланировано строительство сетей газораспределения, строительные работы выполнены только в одном. В остальных населенным пунктам все находится на стадии предпроектных работ.
Кроме того, в ноябре 2022 г. изменения в Правилах подключения к газовым сетям позволили газифицировать социальные объекты. Вот только ни одного медицинского и образовательного социального объекта на территории региона с тех пор не газифицировали.
Прокурорские проверки обнаружили нарушения в деятельности регоператора. Только за 2023 г. должностных лиц ООО "СВГК" привлекли к административной ответственности по ст. 9.21 КоАП РФ ("Нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения") по сумме штрафов на 700 тыс. рублей.
Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!