Арбитраж обязал Фонд развития территорий удовлетворить права дольщиков ЖК "Новая заря"

В среду, 13 марта, состоялось заседание Арбитражного суда Самарской области по делу о банкротстве ООО "Прогресс-Н".

На заседании присутствовали представители ППК "Фонд развития территорий", регионального минстроя, Прокуратуры Самарской области, конкурсный управляющий, а также участники долевого строительства ЖК "Новая заря".

Напомним, "Новую зарю" на ул. Советской Армии начинал строить в 2000-х СК "Металлопторг". Компания обанкротилась, и в 2013 г. недострой через конкурс минстроя перешел к ООО "Прогресс-Н". Новый застройщик должен был удовлетворить права 251 обманутого дольщика и за это получить компенсационный участок на ул. Часовой.

В конце 2021 г. в "Прогресс-Н" отчиталось, что первый этап строительства ввели в 2017 г., а готовность второго этапа составляла 65%. Однако позже жителей ул. Часовой не устроила перспектива появления высотки, и застройщику пришлось вернуть участок. При этом "Прогрессу-Н" не компенсировали уже потраченное на объект на ул. Часовой и не дали субсидию на достройку ЖК "Новая заря".

В итоге в 2021 г. региональное правительство и Фонд развития территорий в 2021 г. направили ходатайство о банкротстве "Прогресса-Н" и восстановлении прав граждан механизмами федерального фонда. С мая 2022 г. компания находится в процедуре банкротства.

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление Фонда развития территорий о передаче участка под ЖК "Новая заря". При этом обязал фонд удовлетворить права всех дольщиков, включенных в реестр требований участников долевого строительства, в том числе и тех, кто ранее заключал договоры с ООО СК "Металлопторг". Таким образом, все участники долевого строительства, включенные в РТУС, должны быть удовлетворены фондом.

Ранее с отказами фонда в выплатах столкнулось 158 граждан, которые заключили договоры с предыдущим застройщиком и обязательства по удовлетворению их прав требований передали ООО "Прогресс-Н" вместе с земельным участком.