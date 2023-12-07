Дмитрий Азаров: Решение по дольщикам ЖК "Новая заря" должно быть принято до конца года

Решение о том, каким образом будут удовлетворены права дольщиков самарского ЖК "Новая заря" должно быть принято до конца года. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил губернатор Дмитрий Азаров в эфире ГТРК "Самара".
"По ЖК "Новая заря" до конца года федеральный Фонд развития территорий примет решение. Это единственный объект в регионе в зоне риска", - рассказал губернатор, добавив, что поднимает эту проблему на каждом совещании с участием представителей фонда.
Напомним, ЖК "Новая заря" на ул. Советской Армии начинал строить в 2000-х СК "Металлопторг". Компания обанкротилась, и в 2013 г. недострой через конкурс минстроя перешел к ООО "Прогресс-Н".
Новый застройщик принял обязательства по удовлетворению прав 251 обманутого дольщика. За это он должен был получить компенсационный участок на ул. Часовой. В конце 2021 г. в ООО "Прогресс-Н" поясняли, что первый этап строительства был введен в 2017 г., готовность второго этапа составляет 65%.
Завершить объект планировалось за счет освоения участка на ул. Часовой, однако местным жителям не понравилась перспектива появления высотки, и "Прогресс-Н" пришлось вернуть землю. При этом компании не компенсировали затраты на подготовку участка и проекта, благоустройство прилегающей территории, организацию детской площадки и пожарного проезда.
Лишившись компенсационного участка, в 2020 г. "Прогресс-Н" подал документы на получение субсидии для завершения строительства на ул. Советской Армии, но в минстрое отказали.
Региональным правительством и Фондом развития территорий в 2021 г. было направлено ходатайство о банкротстве "Прогресса-Н" и восстановлении прав граждан механизмами федерального фонда. С мая 2022 года компания находится в процедуре банкротства.
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