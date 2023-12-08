Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре

В четверг на прямой линии к губернатору Дмитрию Азарову обратились дольщики жилищного комплекса "Новая заря" (Самара, пересечение ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко). Это один из шести объектов, работа по которым в регионе в настоящее время продолжается.
Губернатор отметил, что неоднократно поднимал вопрос по "Новой заре" на федеральном уровне.
"Сделаю все, чтобы решение было принято Фондом развития территорий в текущем году", - заверил Дмитрий Азаров.
Уже сегодня стало известно о том, что по ходатайству главы региона Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о выплате возмещения участникам долевого строительства "Новой зари". В общей сложности на этом объекте пострадавшими были признаны более 250 человек.
Напомним, активная работа по вопросам обманутых дольщиков ведется в Самарской области с первых дней работы Дмитрия Азарова в должности главы региона. За последние годы в губернии восстановлены права более 7300 участников долевого строительства.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!