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Губернатор Власть и политика

Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг на прямой линии к губернатору Дмитрию Азарову обратились дольщики жилищного комплекса "Новая заря" (Самара, пересечение ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко). Это один из шести объектов, работа по которым в регионе в настоящее время продолжается.

Губернатор отметил, что неоднократно поднимал вопрос по "Новой заре" на федеральном уровне.

"Сделаю все, чтобы решение было принято Фондом развития территорий в текущем году", - заверил Дмитрий Азаров.

Уже сегодня стало известно о том, что по ходатайству главы региона Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о выплате возмещения участникам долевого строительства "Новой зари". В общей сложности на этом объекте пострадавшими были признаны более 250 человек.

Напомним, активная работа по вопросам обманутых дольщиков ведется в Самарской области с первых дней работы Дмитрия Азарова в должности главы региона. За последние годы в губернии восстановлены права более 7300 участников долевого строительства.

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