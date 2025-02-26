Самарский холдинг "Глобал Вижн" выиграл аукцион на застройку в Челябинске

Самарское ООО "Глобал Вижн холдинг" ("ГВ холдинг") Геннадия Суркова выиграло аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) двух бывших военных городков в Советском районе Челябинска. Торги проводило АО "ДОМ.РФ".

Начальная цена составила 189 млн руб. "ГВ Холдинг" стал единственным участником торгов.

В лот входит право аренды на 12 лет участков общей площадью 34,5 га, находящихся в федеральной собственности. Компания, с которой будет заключен договор, должна будет построить на этой территории от 190 тыс. кв. м до 248,6 тыс. кв. м жилья. Площадь нежилых помещений (встроенно-пристроенных и отдельно стоящих объектов) должна составить не менее 10% от площади квартир.

По условиям КРТ застройка должна быть обеспечена объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерно-технического обеспечения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Челябинской области. Также должно быть произведено благоустройство зеленых зон, улично-дорожной сети.

Договор предусматривает квартальную застройку переменной этажности — среднеэтажными и

многоэтажными домами.

Геннадий Сурков: "Считаю важным для себя говорить с покупателями от первого лица" Президент холдинга Global Vision Геннадий Сурков в своем первом интервью Волга Ньюс рассказал о новых инвестпроектах, о скорости реакции на коронакризис и изменениях в предпочтениях покупателей жилья.

Документация по планировке территории должна быть предоставлена в течение года с даты подписания договора о КРТ. Разрешение на строительство первой очереди проекта компания должна получить не позднее чем через полтора года с даты подписания договора.

"В настоящий момент завершаются все юридические процедуры. Проект застройки находится в разработке", - ответили на запрос Волга Ньюс в "ГВ холдинге", не став пояснять, чем компанию заинтересовала именно эта площадка.

ООО "Глобал Вижн холдинг" было учреждено в 2014 году. Его президентом и единственным владельцем является Геннадий Сурков — сын создателя группы "Виктор и Ко" Виктора Суркова. "Виктор и Ко" специализируется на девелопменте и управлении торговыми центрами. Первым крупным проектом "ГВ холдинга" был самарский ТРК "Амбар". Сейчас холдинг возводит рядом с ним жилой микрорайон "Амград".

По данным ИАС Seldon.Basis, выручка ООО "ГВ холдинг" в 2023 г. составила 100,4 млн руб., прибыль — 4 тыс. руб., баланс — 3,9 млрд рублей. При этом его дочерняя компания, застраивающая "Амград" — ООО СЗ "Глобал Вижн девелопмент" — выручила за тот же год 3,32 млрд руб. и показала прибыль в 670,5 млн рублей.