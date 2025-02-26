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Строительство Строительство и недвижимость

Самарский холдинг "Глобал Вижн" выиграл аукцион на застройку в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское ООО "Глобал Вижн холдинг" ("ГВ холдинг") Геннадия Суркова выиграло аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) двух бывших военных городков в Советском районе Челябинска. Торги проводило АО "ДОМ.РФ".

Фото: ДОМ.РФ

Начальная цена составила 189 млн руб. "ГВ Холдинг" стал единственным участником торгов.

В лот входит право аренды на 12 лет участков общей площадью 34,5 га, находящихся в федеральной собственности. Компания, с которой будет заключен договор, должна будет построить на этой территории от 190 тыс. кв. м до 248,6 тыс. кв. м жилья. Площадь нежилых помещений (встроенно-пристроенных и отдельно стоящих объектов) должна составить не менее 10% от площади квартир.

По условиям КРТ застройка должна быть обеспечена объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерно-технического обеспечения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Челябинской области. Также должно быть произведено благоустройство зеленых зон, улично-дорожной сети.

Договор предусматривает квартальную застройку переменной этажности — среднеэтажными и 
многоэтажными домами.

Геннадий Сурков: "Считаю важным для себя говорить с покупателями от первого лица" Геннадий Сурков: "Считаю важным для себя говорить с покупателями от первого лица"
Президент холдинга Global Vision Геннадий Сурков в своем первом интервью Волга Ньюс рассказал о новых инвестпроектах, о скорости реакции на коронакризис и изменениях в предпочтениях покупателей жилья.

Документация по планировке территории должна быть предоставлена в течение года с даты подписания договора о КРТ. Разрешение на строительство первой очереди проекта компания должна получить не позднее чем через полтора года с даты подписания договора.

"В настоящий момент завершаются все юридические процедуры. Проект застройки находится в разработке", - ответили на запрос Волга Ньюс в "ГВ холдинге", не став пояснять, чем компанию заинтересовала именно эта площадка.

ООО "Глобал Вижн холдинг" было учреждено в 2014 году. Его президентом и единственным владельцем является Геннадий Сурков — сын создателя группы "Виктор и Ко" Виктора Суркова. "Виктор и Ко" специализируется на девелопменте и управлении торговыми центрами. Первым крупным проектом "ГВ  холдинга" был самарский ТРК "Амбар". Сейчас холдинг возводит рядом с ним жилой микрорайон "Амград". 

По данным ИАС Seldon.Basis, выручка ООО "ГВ холдинг" в 2023 г. составила 100,4 млн руб., прибыль — 4 тыс. руб., баланс — 3,9 млрд рублей. При этом его дочерняя компания, застраивающая "Амград" — ООО СЗ "Глобал Вижн девелопмент" — выручила за тот же год 3,32 млрд руб. и показала прибыль в 670,5 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 22 февраля 2025 09:33 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.

Аркадий Галицын 16 февраля 2025 08:18 Андрей Сазонов: "Развитие города невозможно без развития метро"

Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

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