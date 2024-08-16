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Общество

Прокуратура пытается деприватизировать лагерь "Чайка" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области добивается изъятия из частной собственности бывшего пионерского лагеря "Чайка" в Тольятти. О направлении соответствующего иска в суд сообщил в интервью Волга Ньюс первый заместитель прокурора региона Игорь Харитонов.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Как уточнили в прокуратуре региона, основанием для обращения в суд стали нарушения, допущенные при приватизации данных объектов.

Бывший лагерь "Чайка" находится на Лесопарковом шоссе, дом 61 в 49 квартале Тольяттинского лесничества на побережье Волги. Участок площадью 9 га администрацией города в 1993 г. был предоставлен Самарскому государственному научно-производственному предприятию "Труд" под пионерский лагерь в бессрочное пользование. Затем объект находился в федеральной собственности.

В 2006 г. 18 зданий бывшего лагеря были переданы муниципалитету. Земля оставалась в федеральной собственности. Мэрия Тольятти закрепила здания за МУП "Инвест-проект". Участок же впоследствии был оформлен в муниципальную собственность

В 2011 г. МУП с согласия горадминистрации провел аукцион по продаже зданий. Их выкупила некая Вера Клюшникова. Приватизация сопровождалась скандалом - начальная цена 20 строений лагеря составляла всего лишь 3,6 млн рублей. При этом МУП не разместило информацию о торгах на портале мэрии и в газете "Городские ведомости". Сделку пыталось оспорить ФАС, но безуспешно.

Клюшникова затем получила в аренду и участок под зданиями, а в 2016 г. выкупила и его.

В 2022 г. объект выставлялся на продажу за 110 млн рублей. По данным прокуратуры, в 2023 г. его собственниками стали Юсупов М.А., Лихидченко С. В. и Солдатова Е.Ю.

По данным открытых источников, бывший лагерь заброшен, его облюбовали любители пейнтбола.

Сейчас прокуратура указывает на тот факт, что администрация города не имела права распоряжаться земельным участком, находившемся в федеральной собственности. В иске, который рассматривает Арбитражный суд Самарской области, надзорное ведомство требует признать недействительными все договоры по участку и зданиям, а также вернуть их в собственность муниципалитета.

Напомним, прокуратура Самарской области в последние месяцы инициировала несколько подобных процессов. В частности, судами рассматриваются иски по стадиону "Буревестник", парку им. 60-летия Советской власти, лагерю "Кировец" и бомбоубежищам.

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Последние комментарии

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