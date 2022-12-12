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В Тольятти продают землю бывшего детского лагеря "Чайка" за 110 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На торги в "Российском аукционном доме" (РАД) выставили участок бывшего детского оздоровительного лагеря "Чайка", расположенного в Тольятти на Лесопарковом шоссе, 61. Стоимость лота — 110 млн рублей.

Фото: auction-house.ru

Площадь земельного участка составляет порядка 46,5 тыс. кв. м. В извещении указано, что на территории объекта находится 20 строений. В основном — спальные корпуса, склады и уборные.

"Земельный участок полностью готов к освоению. Заключены договоры с поставщиками на электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, участок газифицирован: газ заведён на участок, установлен шкаф", — говорится в документации лота.

Также в описании указывается, что по соседству располагаются комплекс "Лада-резорт", клубный поселок "4 сезона", коттеджный поселок "Чайка", турбаза "Морской", база отдыха "Радуга", санаторий "Надежда", яхт-клуб.

Прием заявок стартовал утром 10 декабря и продлится до 19 января следующего года. А уже на следующий день земельный участок разыграют на электронной торговой площадке РАД.

Напомним, переход "Чайки" из муниципальной собственности в частную произошел в начале 2013 г. сопровождался скандалом. На аукционе, проведенном директором МУП "Инвест-проект" Александром Яштынгиным, начальная цена 20 строений лагеря составляла всего лишь 3,6 млн руб., а победила некая Вера Клюшникова. При этом МУП не разместило информацию о торгах на портале мэрии и в газете "Городские ведомости", а сделало это лишь на своем сайте. В МУПе заявляли, что публиковали извещение в СМИ, однако указывали номер полосы, которой в данном номере не было.

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