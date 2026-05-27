Самарский производитель керамогранита оптимизирует свою линию упаковки

ООО "Самарское объединение керамики" (С.О.К.) завершило обучение методикам бережливого производства в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Рабочая группа предприятия при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) приступила к этапу диагностики на пилотном участке упаковки керамогранита.
Диагностика включает в себя анализ производственных процессов, выявление потерь и подготовку плана улучшений эталонного участка. Параллельно на заводе уже начали планировать системные изменения на смежных участках. Сотрудников информируют о целях и задачах проекта, чтобы все оставались в едином информационном поле.
Руководство предприятия вступило в проект целенаправленно, увидев в этом потенциал и перспективы роста. "Участие в проекте позволит повысить выработку, снизить издержки и увеличить прибыль без масштабных капитальных вложений. Это очень важно в настоящее время. Также благодаря проекту предприятие видит перспективы дальнейшего развития", — рассказал генеральный директор ООО "С.О.К." Дмитрий Тулин.
Завод "С.О.К." — один из лидеров по производству керамогранита в России. Предприятие поставляет продукцию как на отечественный, так и на зарубежный рынки. Ассортимент завода включает несколько форматов керамогранитной плитки, в том числе утолщённый керамогранит толщиной 2 см, который востребован для наружного применения: дорожек, фасадов, малых архитектурных форм. Каждая партия проходит тщательную проверку в заводской лаборатории, где специалисты контролируют водопоглощение, прочность на изгиб, износостойкость и морозостойкость.
Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора. Внедрение бережливых технологий позволяет участникам проекта достичь конкретных результатов: повысить выработку, сократить время производства и объем незавершенного производства (НЗП), что укрепит их конкурентоспособность.
"Федеральный проект "Производительность труда" становится одним из ключевых инструментов модернизации российской промышленности. За семь лет участниками проекта стали 226 компаний. Экономический эффект от внедренных методик проекта по всем предприятиям-участникам превысил 3 млрд рублей", — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Всего с начала 2026 года к федеральному проекту в Самарской области присоединились 8 предприятий. Более 3,5 тысячи сотрудников обучены бережливым технологиям. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%.
Участие в проекте бесплатное. Подробнее о нем можно узнать на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
