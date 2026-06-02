От слов к делу: самарские студенты могут проявить лидерские качества в новом треке конкурса "Студент года — 2026"

Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года — 2026" — один из главных ежегодных студенческих событий в регионе, реализуемый в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В 2026 г. в конкурсе появился специальный трек "Докажи делом" — для тех, кто намерен подтвердить свои достижения реальными поступками и действиями.

Это нововведение — уникальная возможность для студентов получить дополнительные баллы к рейтингу заочного этапа конкурса и проявить себя как деятельного лидера еще до старта основного отбора.

Участниками специального трека могут стать студенты вузов и ссузов Самарской области, выступающие в индивидуальных номинациях, а также представители студенческих объединений (до трех человек).

Период проведения трека "Докажи делом" — с 1 июня по 27 сентября. Зарегистрировавшиеся участники получают дистанционные задания на каждый месяц — июнь, июль, август и сентябрь. Чем раньше студент подает заявку на участие, тем больше заданий он получит и сможет выполнить.

Задания направляются на электронную почту участника не позднее 30-го числа месяца, предшествующего выполнению. От студентов требуется организовывать и проводить реальные активности: флешмобы, тематические мероприятия, акции, направленные на позитивные изменения в своих образовательных организациях, городах и регионе. К организации можно привлекать команду своего учебного заведения. По итогам каждой активности участник публикует на личной странице в социальной сети ВКонтакте пост с фото- или видеоматериалами, текстовым отчетом и обязательными хештегами, а затем, до 30-го числа каждого месяца (в сентябре — до 27 числа), направляет отчет о проделанной работе.

Организационный комитет оценивает отчеты по пяти ключевым критериям: соответствие теме, креативность, информационный охват, привлечение партнеров и численность участников активности. Важно, что для коллективных номинаций, таких как "Добровольческое объединение года", "Патриотическое объединение года" и "Студенческое медиа года", публикации от нескольких членов объединения могут принести команде до 10 дополнительных баллов.