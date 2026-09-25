Самарские синоптики спрогнозировали на последние выходные сентября теплую погоду

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на последние сентябрьские выходные в регионе. По данным специалистов, ожидается теплая погода днем. Ночью столбик термометра местами будет опускаться до +5°C.

В пятницу, 25 числа, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.

26 числа в регионе ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем +19…+24 °C.

В воскресенье, 27 сентября, в Самарской области будет малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха в ночные часы +5…+10 °C, днем воздух прогреется до +17…+22 °C.

28 числа облачная погода сохранится, но дождь по-прежнему не прогнозируется. Ветер восточный, северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем столбик термометра поднимется до +18…+23 °C.