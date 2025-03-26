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Образование Общество

Специализация межвузовского кампуса в Самаре может измениться

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Проект межвузовского кампуса в Самаре ждут очередные корректировки. После доработки могут измениться как направление работы научно-образовательного пространства, так и его расположение, пишет samara.kp.ru

"Сейчас регион делает ставку на развитие беспилотных авиационных систем. Поэтому мы работаем над актуализацией, небольшим пересмотром содержательной компоненты кампуса", — сообщил министр науки и высшего образования региона Марк Шлеенков.

Изначально межвузовский кампус задумывался IT-направления. "Это направление в области IT, которое связано с разработкой ПО, тех или иных программных продуктов, не даст тот вклад, который нам сейчас нужен, — в экономику, в технологическое лидерство".

"В приоритете — выход на новый продукт. И здесь как раз идет пересечение цифры, возможно, даже технологий ИИ с новыми отраслями, которые сейчас зарождаются. Это, к примеру, беспилотные системы", — отметил министр. Это и может стать основным направлением работы межвузовского кампуса в Самаре.

Напомним, что объект создается в соответствии с нацпроектом "Наука и университеты" и будет построен в непосредственной близости от стадиона "Солидарность Самара Арена".

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