Специализация межвузовского кампуса в Самаре может измениться

Проект межвузовского кампуса в Самаре ждут очередные корректировки. После доработки могут измениться как направление работы научно-образовательного пространства, так и его расположение, пишет samara.kp.ru.
"Сейчас регион делает ставку на развитие беспилотных авиационных систем. Поэтому мы работаем над актуализацией, небольшим пересмотром содержательной компоненты кампуса", — сообщил министр науки и высшего образования региона Марк Шлеенков.
Изначально межвузовский кампус задумывался IT-направления. "Это направление в области IT, которое связано с разработкой ПО, тех или иных программных продуктов, не даст тот вклад, который нам сейчас нужен, — в экономику, в технологическое лидерство".
"В приоритете — выход на новый продукт. И здесь как раз идет пересечение цифры, возможно, даже технологий ИИ с новыми отраслями, которые сейчас зарождаются. Это, к примеру, беспилотные системы", — отметил министр. Это и может стать основным направлением работы межвузовского кампуса в Самаре.
Напомним, что объект создается в соответствии с нацпроектом "Наука и университеты" и будет построен в непосредственной близости от стадиона "Солидарность Самара Арена".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения