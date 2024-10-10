В межвузовском кампусе в Самаре будут вести разработки в области искусственного интеллекта

В Самарской области проектируется международный межвузовский кампус. Объект будет создан в соответствии с нацпроектом "Наука и университеты" и будет построен в непосредственной близости от стадиона "Солидарность Самара Арена".

Сегодня проект межвузовского кампуса находится в стадии активного проектирования. Техническое задание формируется совместно со всеми пользователями будущего объекта: студентами, учеными, индустриальными партнерами, бизнесом. Кампус планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Глава региона Вячеслав Федорищев делал акцент на необходимости привлечения индустриальных партнеров к реализации проекта. Так, летом в столице региона начал работу инжиниринговый центр ООО "ПроШкола", где разместят инженерный состав команды, сопровождающей проектирование и строительство кампуса.

"Масштабный проект кампуса позволит снизить отток талантливой молодежи из Самарской области и привлечь молодых ребят, ученых, инженеров, преподавателей из других регионов и даже стран, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — На территории будущего студенческого городка мы создадим все условия для комфортной учебы, работы и жизни. Помимо образовательных корпусов здесь будет построено жилье, объекты социальной и деловой инфраструктуры, общественные пространства и многое другое".

Одним из вузов, чьи лаборатории будут размещены на территории кампуса, станет Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики (ПГУТИ).

"Открытие межвузовского кампуса даст очередной толчок развития лаборатории и всей системе искусственного интеллекта. Объединение усилий позволит обмениваться компетенциями и наработками. Студенты получат возможность прокачать свои умения и получить те знания, которых им может не хватать в образовательном процессе", — отметила заместитель заведующего лаборатории искусственного интеллекта ПГУТИ Оксана Захарова.

В ПГУТИ уже действует лаборатория искусственного интеллекта, открытая в 2020 году в рамках проектов "Искусственный интеллект" и "Цифровая экономика". Лаборатория занимается новой аналитикой данных и большими данными. В частности, собирает данные, преобразованные с помощью различных современных технологий искусственного интеллекта (компьютерное зрение, обработка естественного языка, машинное обучение).

"Лаборатория уже реализовала большое количество проектов, которые можно демонстрировать как готовые результаты. Есть коммерческие проекты, которые выполняются под заказ. В период пандемии был реализован большой проект по анализу ситуации с COVID-19. Были собраны данные, которых никогда нигде ещё не было. Результаты использовались различными медицинскими организациями. Кроме того, есть много проектов, связанных с компьютерным зрением, видеоаналитикой и обработкой изображений", — рассказала Оксана Захарова.

Лаборатория играет важную роль для региона, поскольку является первопроходцем в этой сфере. Основным концептуальным проектом лаборатории является "ферма данных". Это сбор данных в автоматическом режиме с помощью современных технологий искусственного интеллекта. В рамках проекта создаётся уникальная платформа для обработки данных, которая позволит проводить исследования в различных областях науки и техники.

Реализация еще одного проекта позволит взаимодействовать с языковыми моделями без передачи персональных данных. Инженер научно-исследовательской лаборатории ИИ ПГУТИ Константин Иванов работает над проектом, цель которого — создать и внедрить инструменты обработки данных и аналитики с использованием естественного языка. Проект находится на стадии разработки, но сегодня уже доступна его демонстрационная версия. Константин Иванов подчеркнул, что это сложная задача, так как языковые модели могут испытывать проблемы с пониманием контекста и инструкций. В будущем вуз планирует коммерциализировать проект и подключить систему авторизации и регистрации для продвижения лаборатории.

В условиях, когда все больше информации становится доступной в сети, проект по обезличиванию персональных данных приобретает особую актуальность. Сергей Кушков, инженер научно-исследовательской лаборатории ИИ ПГУТИ, рассказал, что один из проектов, над которым они работают, направлен на обезличивание персональных данных. Его суть заключается в том, что люди загружают документ, который они хотят обезличить, и выбирают ряд параметров для этого процесса. Затем происходит автоматическое обезличивание документа, в результате чего у человека появляются идентификаторы вместо личных данных — фамилии, имени, отчества, даты рождения.

"Инструмент может получить более широкое распространение, особенно среди крупных компаний, которые могут внедрить его в свою работу. Это позволит минимизировать риски, связанные с утечкой персональных данных, и снизить вероятность человеческих ошибок", — прокомментировал Сергей Кушков.