Проект застройки 129-го квартала Самары заявлен на общественные слушания

ООО "Юниверс-Строй" заявилось с проектом застройки 129-го квартала Самары на общественные слушания, следует из официального опубликования городской администрации.

129 квартал расположен в границах ул. Самарская, Маяковского, Садовая, Чкалова. Здесь "Юниверс-Строй" достраивал за МЖК "Астра" проблемный дом по ул. Садовой, 256, где было 84 обманутых дольщика.

"Юниверс-Строй" также взялся за достройку проблемной долевки НТЦ "АСД" по ул. Садовой, 277-279.

Планировочное решение 129 квартала было представлено компанией на заседании градостроительного совета, прошедшем 30 ноября. Здесь планируется построить семь секций высотой от 6 до 17 этажей и паркинг на 624 машины.