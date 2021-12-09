Не только элеватор: градсовет одобрил высотки в старой Самаре

На очередном градсовете, прошедшем 30 ноября, архитектурное сообщество обсуждало 11 проектов. Все они попадают в границы исторического поселения Самары и по своим характеристикам (высотность) противоречат регламентам. "Волга Ньюс" публикует визуализацию проектов, которые были выдвинуты на обсуждение.

По итогам градсовета, практически все проекты получили рекомендации на спецсоглашение, которое разрешает строительство жилых многоэтажек до 34,4 м. Об этом вечером 8 декабря рассказала на своей странице в Фейсбуке председатель Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников Нина Казачкова. Она выставила несколько страниц из копии протокола градсовета, где говорится о том, что одобрены проекты застройки квартала № 21, многоэтажки в границах ул. Кутякова, М.Горького, Крупской, жилой дом со встроено-пристроенными помещениями и подземным паркингом по улице Садовая в квартале № 109, многоквартирный жилой дом с подземным паркингом по ул. Арцыбушевской (122 квартал).

Среди утвержденных проектов жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями и подземным паркингом на пересечении ул. Самарская и Ульяновская, застройка территории "Мукомольной мельницы Соколовых" на ул. Карбюраторная, д. 1. Идея построить на месте исторически значимого объекта — элеватора — многоэтажные высотки с жилыми и офисными помещениями, имитирующими якобы визуальный образ изначального архитектурного объекта, сообщество градозащитников восприняло крайне негативно. Как и большинство предлагаемых проектов.

В некоторых проектах были рекомендации усовершенствовать архитектурные решения, другие будут ждать окончания завершения процедуры утверждения зон соседних объектов культурного наследия.

1. Многоэтажная жилая застройка в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова.

Компания: ООО СЗ ИК "Новый Город".

Характеристики: 9 этажей; общая площадь — 3,10 га; кол-во квартир — 526; паркинг — 526 машин.

2. Многоэтажная жилая застройка 105 квартала в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской.

Компания: ООО ИСК "Бизнес Дата".

Характеристики: 6-9 этажей; общая площадь — 2,649 га; паркинг — 476 машин.





3. ОДОБРЕН Комплексная реконструкция застройки квартала № 21 — строительство жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, подземными автомобильными стоянками по ул. А.Толстого, в границах ул. Пионерской и Венцека.

Компания: СК "Берег".

Характеристики: площадь земельного участка — 3639 кв. м; кол-во квартир 97; паркинг — 94 машины.





4. ОДОБРЕН Многоэтажная жилая застройка в границах ул. Кутякова, М.Горького, Крупской.

Компания: ОАО "Новый Дон".

Характеристики: 4-9 этажей; площадь территории — 4,02 га; кол-во квартир — 299; паркинг — 299 машин; предусматривает встроенный детский сад и школу.





5. ОДОБРЕН Жилой дом со встроено-пристроенными помещениями и подземным паркингом по улице Садовая в квартале № 109.

Компания: ООО "СЗ "Трансгруз".

Характеристики: 10 этажей; площадь территории — 5200 кв. м; кол-во квартир — 100; паркинг — 155 машин.





6. ОДОБРЕН Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом по ул. Арцыбушевской (122 квартал).

Компания: ООО "СИТЦ" Развитие предпринимательства".

Характеристики: 9 этажей; площадь территории — 4 831 кв. м; кол-во квартир — 123; паркинг — 77 машин.





7. Многоэтажная жилая застройка квартала № 15 в границах ул. Куйбышева, Пионерская, Фрунзе, Комсомольской.

Компания: ОАО "Новый Дон".

Характеристики: 6-12 этажей (3 секции); площадь территории — 4 873 кв. м; кол-во квартир — 123; паркинг –111 машин.





8. Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом в границах ул. Буянова, Ульяновская, Никитинская, Маяковского.

Компания: ОАО "Новый Дон".

Характеристики: 13-17 этажей (3 секции); площадь территории — 0,5 га; кол-во квартир — 226; паркинг –176 машин.





9. ОДОБРЕН Жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями и подземным паркингом на пересечении ул. Самарская и Ульяновская.

Компания: ООО "Трансгруз".

Характеристики: 2-10 этажей (две очереди); площадь территории — 6111 кв. м; кол-во квартир — 152; паркинг — 152 машины.

10. ОДОБРЕН Застройка территории "Мукомольной мельницы Соколовых" ул. Карбюраторная, д. 1.

Компания: ООО "Фаворит-3".

Характеристики комплекса: 7-24 этажа (жилой комплекс и офисный центр); кол-во квартир — 466; паркинг — 435 машин + 173 места для офисных работников (площадь офисной зоны — 4 678,5 кв. м на 580 работников).





11. Планировочное решение 129 квартала в границах ул. Самарская, Маяковского, Садовая, Чкалова.

Компания: ООО "Юниверс-Строй".

Характеристики: 6-17 этажей (7 секций); площадь территории — 16 988 кв. м; кол-во квартир — 316; паркинг — 624 машины.