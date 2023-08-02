Суд вынес решение по делу лже-сотрудников ФСБ

В Самаре на днях пересмотрели материалы уголовного дела о мошенничестве в отношении мужчин, которые выдавали себя за силовиков. Они утверждали, что якобы помогут смягчить наказание за коррупцию, "порешав вопросы" с другими силовиками и судьями.

В этой истории фигурируют ранее судимый за мошенничество директор ООО "Улькар" Скибин, судимый за мошенничество коммерческий директор ООО "Тульские инженерные решения" Разумов и безработный Гопп. Как установили служители Фемиды, Скибин был осведомлен об уголовном преследовании мужчины по фамилии Усынин за дачу взятки. Последнее дело рассматривали в суде Самарского района столицы 63 региона. Тогда Скибин и придумал схему мошенничества.

Около ТК "Садовод" на 14 км МКАД в столице он сговорился с Разумовым, Гоппом и еще одним товарищем, материалы в отношении которого позже следователи выделили в отдельное производство.

Скибин должен был убедить Усынина и его партнера по бизнесу, что Разумов и Гопп — действующие сотрудники центрального аппарата ФСБ России. И якобы они могут повлиять на решение судей Самарского района при вынесении приговора. А для этого надо передать определенную сумму.

Позже предполагаемые мошенники встретились с партнером Усынина на парковке ТЦ "Вегас" на 56-й км МКАД. Сотрудниками центрального аппарата ФСБ России представились Разумов, Гопп, а также гражданин Комраков. Они сообщили, что якобы согласуют со своим руководителем — генералом ФСБ — возможность оказания помощи Усынину в суде. Позже один из мошенников позвонил непосредственно подсудимому и передал, что может помочь. Для начала группировка лже-силовиков потребовала 5 млн рублей. Деньги им отдали. После этого мошенники сообщили, что надо нанять "своего" адвоката. Защитнику "требовалось заплатить" еще 2,5 млн. Мошенники получили эти 2,5 млн и наняли адвоката Чубукову за 200 тыс. рублей.

Через некоторое время лже-силовики потребовали передать им еще 20 млн руб. якобы за оказанную помощь в решении вопроса о более мягком приговоре Усынину, чем полагалось по закону. Приговор на тот момент Усынину выносила судья Екатерина Волобуева. Про эти деньги уже вели переговоры с супругой подсудимого — гражданкой Усыниной. С последней мошенники встретились в аэропорту "Шереметьево".

"Гопп, создавая видимость принадлежности к правоохранительным органам, используя неустановленный ручной металлодетектор, проверил Усынину и двух сопровождавших ее людей на наличие сотовых телефонов и скрытых средств связи", — следует из материалов уголовного дела.

После переговоров деньги положили в автомобиль Гоппа Kia Optima с номером "М 002 ММ 48".

Усынину же по его делу о взяточничестве суд дал 6 лет колонии строгого режима. Приговор Усынин и защитники решили обжаловать. А для этого снова обратились за помощью к Скибину. Последний сообщил, якобы сотрудники центрального аппарата ФСБ России "продолжат" оказывать помощь в решении вопросов, в случае передачи им в качестве вознаграждения 5 млн рублей. Эти деньги мошенникам отдали. Позже Скибин сообщил, что нужны еще деньги. Тогда, на тот момент уже осужденный судьей Волобуевой Усынин, через своего знакомого по фамилии Терещенко обратился в ФСБ.

Во время оперативного эксперимента передавали 18 млн — якобы на взятки силовикам и судьям. Мошенников задержали в конференц-зале "Оникс" гостиничного комплекса Lotte в Самаре.

Позже в суде Скибин также рассказал, что он познакомился с предполагаемым подельником Комраковым через некоего Белоглазова. Те набирали команду, чтоб ездить по регионам и "решать вопросы". Первая встреча с Комраковым проходила на рынке "Садовод". Причем тогда Комраков был с взятым где-то значком с надписью "ФСБ" и рацией, в которую деловито давал указания кого-то "упаковывать".

За "спецоперацию по спасению" Усынина лже-силовикам дали реальные сроки лишения свободы.

Скибина приговорили к пяти годам колонии строгого режима, Разумова — к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима, Гоппа — к двум годам шести месяцам колонии общего режима.

Адвокаты осужденных — Манасыров и Корнеева — обжаловали приговор. На днях облсуд оставил первое решение служителей Фемиды в силе.

Напомним, ранее судья Самарского района Екатерина Волобуева приговорила к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима Вячеслава Усынина. Последний — конечный бенефициар ООО "База производственного обслуживания — Отрадный". Как сообщала региональная прокуратура, его судили за взятку сотруднику ФСБ.

Усынин — фигура в регионе известная. Ранее он проходил по уголовному делу управляющего ООО "Самарский ИТЦ" ("дочка" Роснефти) Александра Нильского. Нильского тогда признали виновным в получении коммерческого подкупа, однако тот утверждал, будто пытался пресечь финансовые махинации Усынина. Кроме того, "БПО-Отрадный" поставляла медицинские костюмы в госпитали Астраханской области. В итоге в этом регионе возбудили уголовное дело о поставке костюмов с признаками фальсификата, фигурантами стали представители "БПО-Отрадный".