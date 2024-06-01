Из лесных массивов Самары выведено более 4 тыс. участков

В границах Самарского лесничества образовано более 4 тыс. земельных участков, что привело к утрате леса и уменьшению его площади. К таким выводам пришла Ассоциация развития земельно-имущественных отношений по результатам мероприятий общественного земельного контроля.
Напомним, что Самарский лесопарк был создан приказом Федерального агентства лесного хозяйства 1 июня 2018 года. В него должны войти 8118 гектаров. Однако оформить все земельные участки, составляющие эту площадь, городским властям пока не удается.
Как выяснили в Ассоциации развития, в границах Самарского лесничества в нарушение требований законодательства образовано более 4 тыс. участков. Большая часть из них оформлена на основе судебных актов. Обращение с указанием на данный факт организация направила председателю 11-го арбитражного апелляционного суда Виктору Романову.
Как указывается в обращении ассоциации, последствием образования таких участков стали утрата леса и фактическое уменьшение его площади, крупный ущерб экологии. Автор обращения Павел Ефанов не стал комментировать ни цель обращения, ни содержащиеся в нем выводы.
Отметим, что в феврале этого года региональный минлесхоз через суд обязал мэрию Самары восстановить 63,6 га леса.
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это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???