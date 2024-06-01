Из лесных массивов Самары выведено более 4 тыс. участков

В границах Самарского лесничества образовано более 4 тыс. земельных участков, что привело к утрате леса и уменьшению его площади. К таким выводам пришла Ассоциация развития земельно-имущественных отношений по результатам мероприятий общественного земельного контроля.

Напомним, что Самарский лесопарк был создан приказом Федерального агентства лесного хозяйства 1 июня 2018 года. В него должны войти 8118 гектаров. Однако оформить все земельные участки, составляющие эту площадь, городским властям пока не удается.

Как выяснили в Ассоциации развития, в границах Самарского лесничества в нарушение требований законодательства образовано более 4 тыс. участков. Большая часть из них оформлена на основе судебных актов. Обращение с указанием на данный факт организация направила председателю 11-го арбитражного апелляционного суда Виктору Романову.

Как указывается в обращении ассоциации, последствием образования таких участков стали утрата леса и фактическое уменьшение его площади, крупный ущерб экологии. Автор обращения Павел Ефанов не стал комментировать ни цель обращения, ни содержащиеся в нем выводы.

Отметим, что в феврале этого года региональный минлесхоз через суд обязал мэрию Самары восстановить 63,6 га леса.