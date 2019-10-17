Сбербанк аккумулирует компетенции — правовые, цифровые и образовательные

Ближние и дальние цели этой стратегии, а также способы их достижения обсуждались на Международном правовом банковском форуме "Актуальные вопросы права в банковской сфере (Самара, 10-11 октября 2019 г.). Организаторами мероприятия, собравшего 250 участников из России, Казахстана и Беларуси, стали Поволжский банк ПАО "Сбербанк" и два вуза — Самарский университет (СУ) и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ)

Заявленной целью форума было "создание в Поволжье центра компетенций по нормотворчеству и правоприменению в банковской и кредитной сферах, а также развитие права в банковской отрасли".

Этот центр, по словам заместителя председателя Поволжского банка ПАО "Сбербанк" Дмитрия Гурулева, рассматривается как постоянно действующая дискуссионная площадка, где отраслевые эксперты-практики вместе с представителями вузовской науки будут вырабатывать поправки к действующим правовым актам для передачи их структурам, обладающие правом законодательной инициативы. Это предполагает тесное сотрудничество центра с органами исполнительной и законодательной власти, прокуратурой и торгово-промышленными палатами.

Кроме того, центр будет выполнять и научно-просветительские функции — обобщать и распространять лучшие законодательные практики в области банковского права, что важно для унификации его применения на всей территории страны, а также для совершенствования профильного вузовского образования, отметил Гурулев.

Он также сообщил, что эта работа будет вестись через рабочую группу, куда помимо представителей Сбербанка, Самарского университета и СГЭУ, со временем войдут эксперты из других банков и вузов, которые действуют на территориях, охватываемых Поволжским банком ПАО "Сбербанк".

Больше, чем банк

Глубокий интерес Сбербанка к проблемам, которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к финансам, объясняются его особой ролью в социально-экономической жизни страны. В самом деле, у Сбера более 97,8 млн активных клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. На этот банк приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Но дело не только в количественных показателях: два года назад ПАО "Сбербанк" принял концепцию, предполагающую его трансформацию из традиционного кредитно-финансового учреждения в цифровую технологическую компанию с экосистемной структурой.

Уже сегодня около трех десятков нефинансовых компаний, входящих в эту систему, предлагают медицинские и образовательные услуги, риэлторский сервис, маркетплейс по подбору и приобретению розничных товаров, а также сотовую связь. Таким образом, Сбер становится источником знаний, продуктов и услуг, которые прежде не считались банковскими.

Будучи самым ресурсным и, наверное, наиболее амбициозным российским банком, Сбер призван сыграть важнейшую роль в реализации национальных проектов на территориях российских регионов. О том, что из себя представляет рынок ГЧП сегодня в Самаре и России в целом участникам форума рассказал председатель поволжского банка ПАО "Сбербанк" Александр Анащенко.

Смотреть в одну сторону, а не друг за другом

Совершенствование законодательной базы ГЧП стало одним из основных предметов развернувшихся на форуме панельных дискуссий. Тема ГЧП (понимаемого как взаимодействие органов власти, инвесторов и операторов проекта на основе справедливого разделения как выгод, так и рисков) муссируется в России около 20 лет. За это время в стране накопился значительный опыт, однако потенциал этого направления развития отечественной экономики остается нереализованным.

И одной из главных причин такого положения дел является как раз слабая проработка правовой составляющей ГЧП. Форум призван помочь выработать предложения по развитию нормативно-правовой базы в этом вопросе.

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в своем докладе на форуме остановился на результатах реализации ГЧП-проектов в регионе. Успехи в этой сфере характеризует тот факт, что по итогам 2018 года наша область заняла первое место среди нестоличных регионов России по уровню развития ГЧП. Как сообщил Виктор Кудряшов, сегодня губернатор Дмитрий Азаров вместе с другими уровнями власти ведет 14 концессионных проектов, в стадии разработки находятся еще 43.

В их числе были упомянуты:

• строительство автомагистрали "Центральная",

• мостовой переход через Волгу в районе села Климовка с обходом Тольятти и выходом на автотрассу М-5 "Урал" (по оценке областного правительства, этот проект сопоставим с сооружением Крымского моста),

• создание в 2019-21 годах железнодорожной инфраструктуры ОЭЗ "Тольятти" (согласно готовящемуся концессионному соглашению, РЖД за свои средства построит подъездные пути, которые нужны для реализации инвестпроектов крупных резидентов ОЭЗ; речь, в частности, идет о логистическом центре ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" по хранению и нарезке металлопроката для всех автосборочных заводов России),

• организация скоростного железнодорожного сообщения "Новокуйбышевск — Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти",

• Центр корпоративных решений Сбербанка, созданный в 2017-19 годах в Тольятти (в проекте приняло участие три стороны — областные и муниципальные власти, АвтоВАЗ и сам Сбербанк; в результате жители города получили 1300 стабильных, интеллектуальных и высокооплачиваемую рабочих мест).

Одним из проблемных вопросов ГЧП Виктор Кудряшов считает дефицит кадров, а одним из способов его преодоления — задуманный Сбербанком центр компетенций.

Директор правового департамента ПАО "Сбербанк" Игорь Кондрашов остановился на оптимизации процесса юридической подготовки проектов ГЧП. Важным шагом здесь считают разработку коробочных решений — типовых наборов документов, необходимых для качественной (прежде всего, с юридической точки зрения) подготовки соглашений ГЧП и получения банковского финансирования. На сегодняшний день Сбер предлагает своим клиентам пять таких "коробок" — шаблонов финансовых моделей, которые особенно актуальны для небольших региональных концессий.

Заместитель председателя Самарской губернской думы Юрий Шевцов рассказал, что законодательный орган регулярно выступает с инициативами по совершенствованию принятого в 2015 году федерального закона о ГЧП. По его словам, этот акт должен успевать за реальной практикой, в противном случае участники таких проектов будут подвержены рискам, связанным с выходом за пределы законодательного поля.

Президент ТПП Самарской области Валерий Фомичев обратил внимание на то, что недостаточно четкое правовое регулирование ставит бизнес в зависимость от мнения и оценок 34 контролирующих организаций. Правоприменительная практика в сфере ГЧП не должна зависеть от "человеческого фактора", убежден представитель предпринимательского сообщества.

Комп, знай свое место!

Участники дискуссии, посвященной различным аспектам цифровизации общества, привели множество примеров проникновения компьютеров в правоприменительную практику.

Дмитрий Гурулев остановился на вопросах электронного судопроизводства, особенно актуального для мировых судей, а также правовом регулировании цифровых сервисов, в частности, идентификации личности с помощью искусственного интеллекта.

Председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов рассказал о работе сервиса "Электронное правосудие", обеспечивающего ускоренный документооборот в судебной практике, в том числе, оперативное рассмотрение обращений граждан.

Как сообщила председатель Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева, информатизация позволяет нотариусам создавать для граждан и организаций режим единого окна, обеспечивать правовые гарантии сделок и регистрировать электронные залоги.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, признавая необходимость цифровизации, заметила, что ее внедрение создает необходимость в разработке Информационного Кодекса РФ, где регулировались бы такие вопросы, как правовое положение тех, кто теряет свое рабочее место в связи с внедрением компьютерных систем, а также ответственность за фальсификацию цифровой подписи и утечку личных данных.

Что же касается цивилизационной роли цифровизации, все спикеры сошлись на том, что она не посягает на замену человека, а ограничивается автоматизацией рутинных процессов и помощью в принятии решений специалистом.

Кадровый запрос

В рамках панельной дискуссии о развитии юридического образования были озвучены требования, которые сегодня предъявляются к выпускникам профильных вузов. Кроме фундаментальных знаний, это готовность отвечать за широкий круг вопросов, умение общаться, высокий эмоциональный интеллект и, главное, желание развиваться (в своей профессии и не только).

Судя по всему, время узкоспециализированных юристов прошло — в банковской сфере нужны специалисты, обладающие сразу несколькими компетенциями. Кроме собственно юриспруденции, это могут быть экономика, менеджмент, комплаенс и финансовая аналитика.

В своих выступлениях врио ректора СУ Владимир Богатырев, ректор СГЭУ Светлана Ашмарина и ректор Волжского университета им. Татищева Владимир Якушин выразили понимание нового кадрового запроса и готовность следовать ему. А пока это дело времени, Поволжский банк ПАО "Сбербанк" запустил новый обучающий курс "Организация работы с проблемными активами и просроченной задолженностью" в Самарском университет и Самарском государственном экономическом университете.

Как сообщил Дмитрий Гурулев, преподавателями курса выступят руководители профильных подразделений Поволжского банка, а лучшие студенты в следующем году будут приглашены сюда для прохождения практики.