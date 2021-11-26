Застройщиков ограничат в освоении компенсационных участков

В постановление о мерах господдержки дольщиков готовятся внести изменения, которые ужесточают требования к инвесторам-застройщикам. Соответствующий проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, для решения проблем дольщиков, чьи права не удовлетворил застройщик, проводится конкурс по определению нового инвестора. Тот достраивает дом и либо отдает квартиры пострадавшим гражданам, либо возвращает им вложенные средства. В качестве компенсационной меры победителю конкурса предоставляют в аренду участок для застройки. Этот процесс регулирует постановление правительства Самарской области 2019 г. о мерах поддержки участников долевого строительства.

В ближайшее время в документ планируется внести поправки. В частности, появится формула расчета минимального размера обязательств застройщика. Также внесут дополнительные пункты в требования к участнику конкурса. К нему будут допускаться только те организации, которые имеют масштабный инвестиционный проект в госпрограмме Самарской области, утвержденной в 2013 году.

Кроме того, инвестору запретят осваивать компенсационный участок, пока застройщик не удовлетворит права всех обманутых дольщиков. Исключение составляет случай, если на такой территории достраивается проблемный дом. Таким образом инвестор сначала обязан за свой счет решить проблемы обманутых дольщиков. Компенсировать свои затраты он сможет позже - от реализации проекта на новом участке.

Фото - depositphotos.com.