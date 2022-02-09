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Экономическая политика Экономика и бизнес

В России станет проще получить статус резидента ОЭЗ

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ на днях поддержало законопроект, упрощающий получение статуса резидента ОЭЗ. Поправки в закон об особых экономических зонах подготовило Минэкономразвития России.

Теперь инвесторы, подавшие заявку на получение статуса резидента, получат возможность заменить бизнес-план на его упрощенную форму — паспорт инвестиционного проекта, где будет отражена вся необходимая информация для принятия решения.

Кандидатура резидента будет рассматриваться регионом без участия экспертного и наблюдательного совета. Такая гибкость механизма позволит принимать решение по инвестору за 15 дней вместо нынешних 40.

Кроме того, законопроектом предложено объединить промышленно-производственные и технико-внедренческие типы ОЭЗ, а также расширить перечень разрешенных видов деятельности подакцизной продукцией. На территории зон можно будет производить и перерабатывать метан и сжиженный углеводородный газ. При создании ОЭЗ будет заключаться единое соглашение между Минэкономразвития, управляющей компанией, регионом и муниципалитетом вместо трех отдельных документов.

В Самарской области активно функционирует особая экономическая зона "Тольятти", где сегодня насчитывается 30 резидентов, 13 из которых уже запустили производства.

Создание благоприятного инвестиционного климата, в том числе формирование региональных мер поддержки инвесторов, развитие действующих инвестплощадок, административное сопровождение каждого проекта — ключевые направления Стратегии лидерства, разработанной по поручению губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями губернии.

В этом году в ОЭЗ "Тольятти" удалось привлечь четыре новых инвестора с многомиллиардными инвестициями. Общая выручка компаний-резидентов за три квартала этого года составила 7,2 млрд рублей, а это на 85% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Так, за три квартала 2020 года выручка производств ОЭЗ составила 3,9 млрд рублей, а в допандеймийном 2019 — 4,4 млрд рублей.

"Поправки, предложенные федеральными коллегами, призваны упростить инвесторам получение статуса резидента ОЭЗ, а значит — сократить сроки реализации инвестпроектов и издержки инициаторов. Совершенствование механизмов работы ОЭЗ "Тольятти", в том числе расширение перечня разрешенных видов деятельности для ОЭЗ промышленно-производственного типа, к которому относится наша флагманская инвестплощадка, позволит региону привлекать компании из новых отраслей, открывать новые производства, создавать рабочие места и диверсифицировать экономику Тольятти и Самарской области в целом", — рассказал о преимуществах поправок министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В настоящее время в России функционируют 42 ОЭЗ. Общий объем вложенных инвестиций резидентов составил порядка 632 млрд рублей.

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