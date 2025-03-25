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Законотворчество Экономическая политика

В Самарской области увеличат налоги на дорогую недвижимость

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области планируется увеличить налоговую ставку на объекты недвижимости, стоимость которых превышает 300 млн рублей. Соответствующий законопроект внес комитет губернской думы по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике.

В прошлом году Госдума приняла закон, разрешивший регионам самостоятельно определять ставки налога на дорогую недвижимость (стоимостью более 300 млн руб.). Закон устанавливает предельно допустимый размер такого налога — 2,5% вместо 2%.

По данным областного министерства финансов, под действие закона на территории региона попадает 89 объектов недвижимости, что составляет 0,46% от общего количества объектов, облагаемых налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости.

После принятия закона дополнительные поступления в бюджет Самарской области могут составить 278,6 млн рублей.

Гид потребителя

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Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

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твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.

Константин Валерьевич 22 сентября 2017 11:16 Снятие ограничений по продаже алкоголя рассмотрят в Самарской губдуме 26 сентября

КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

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