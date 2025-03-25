В Самарской области увеличат налоги на дорогую недвижимость

В Самарской области планируется увеличить налоговую ставку на объекты недвижимости, стоимость которых превышает 300 млн рублей. Соответствующий законопроект внес комитет губернской думы по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике.
В прошлом году Госдума приняла закон, разрешивший регионам самостоятельно определять ставки налога на дорогую недвижимость (стоимостью более 300 млн руб.). Закон устанавливает предельно допустимый размер такого налога — 2,5% вместо 2%.
По данным областного министерства финансов, под действие закона на территории региона попадает 89 объектов недвижимости, что составляет 0,46% от общего количества объектов, облагаемых налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости.
После принятия закона дополнительные поступления в бюджет Самарской области могут составить 278,6 млн рублей.
Последние комментарии
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???