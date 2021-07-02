Самарские депутаты предложили легализовать летние открытые кафе

Комитет по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губдумы выступил с законодательной инициативой легализовать сезонные (летние) кафе, относящиеся к стационарным предприятиям общественного питания.

Сейчас открытые террасы, веранды при ресторанах кафе и барах работают стихийно, их размещение не урегулировано законодательно на федеральном уровне. Тем не менее, как отмечают парламентарии в пояснительной записке, в ряде регионов РФ соответствующее регулирование данной сферы деятельности потребительского рынка уже введено.

Самарские депутаты предложили дополнить ст. 5 закона "О госрегулировании торговой деятельности на территории Самарской области" новым пунктом. Новелла предполагает, что размещение сезонны кафе при стационарных заведениях общепита будет осуществляться в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов на основании соответствующего договора без проведения аукциона на право заключения договора.

Для этого предпринимателям нужно соблюсти ряд условий: быть юридическим лицом или ИП, обладающим имущественными правами на здание, в котором находится стационарный ресторан, кафе или другое заведение общепита, а также придерживаться регламента и размещать летние террасы и веранды только в сезон. Продолжительность сезона определяет уполномоченный орган в порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории региона.

"Одна из задач законопроекта — закрепление на законодательном уровне Самарской области понятного и законного механизма размещения выносных столиков и террас объектами общепита на примыкающей к зданию территории", — отмечается в пояснительной записке.

Члены комитета отмечают также, что данное нововведение благоприятно скажется на всех сторонах: органы МСУ получат возможность заключать договоры на земле, собственность которой не разграничена, и увеличивать поступления в местный бюджет (зачастую указанные территории не стоят на кадастровом учете, и их невозможно предоставлять в аренду); предприниматели смогут вести бизнес на прозрачных условиях, закрепленных на уровне закона, а жители Самарской области будут обеспечены летними кафе и верандами с соблюдением необходимых требований и ограничений.