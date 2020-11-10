Бюджет Самарской области на 2021 г. сформирован с дефицитом в 7 млрд рублей

Во вторник, 10 ноября, на заседании правительства Самарской области был представлен проект бюджета региона на 2021 г. и плановый период 2022–2023 годов. Основные параметры бюджета региона на 2021 г. предлагается установить на следующем уровне: доходы — 142,11 млрд руб., расходы — 149,87 млрд руб., дефицит — 7,7 млрд рублей. Пока проект бюджет сформирован без учета федеральных средств.

Как подчеркнул министр управления финансами региона Андрей Прямилов, проект бюджета разрабатывался исходя из консервативного варианта прогноза социально-экономического развития области и с учетом эпидемиологической ситуации, которая может привести к сокращению объема налоговых и неналоговых поступлений.

"В условиях сложившейся кризисной ситуации в октябре 2020 года, я хотел бы вам напомнить, были внесены изменения в областной бюджет в части сокращения плановых назначений и показателей по налоговым и неналоговым доходам — на 12,9 млрд рублей уменьшены доходы", — отметил Андрей Прямилов и добавил, что в целом по итогам 2020 г. снижение поступлений собственных доходов в областной бюджет, по оценке минфина, составит около 15 млрд руб. к уровню 2019 года.

Доходы областного бюджета на 2021 г. планируются со снижением относительно уже скорректированного плана текущего года на 514 млн руб., относительного изначального плана — на 11,4 млрд руб., или на 8,5%.

Поступление налога на прибыль организаций прогнозируется на 2021 г. в объеме 42,78 млрд руб., НДФЛ — 46,38 млрд, акцизов на алкогольную продукцию — 11,47 млрд рублей.

"Без учета доходов дорожного фонда объем доходов областного бюджета на 2021 год составит 123,37 млрд руб, или 98% от уровня текущего 2020 года", — сообщил Андрей Прямилов.

Общий объем поступлений в дорожный фонд в 21 год планируется в сумме 18,73 млрд рублей (без учета средств федерального бюджета). При этом увеличение собственных доходов дорожного фонда составит 1,96 млрд рублей.

Особое внимание в документе уделено долговой политике. Так, по словам Андрея Прямилова, проводимая с 2017 г. политика по снижению государственного долга Самарской области позволила сформировать резерв привлечения заимствований, который может быть мобилизован в случае возникновения кризисных ситуаций в экономике.

"В текущих экономических условиях снижения собственных доходов и невозможности глобального сокращения соответствующего объема расходов Самарская область вынуждена прибегнуть к привлечению заимствований до предельно допустимых уровней долговой нагрузки в 2021–2023 годах, которые установлены соглашениями с Минфином России по программе реструктуризации бюджетных кредитов. Основной формой заимствований в предстоящий трехлетний период планируется выпуск облигаций, доля ценных бумаг в структуре госдолга региона достигнет 65%, что согласуется с задачей, поставленной президентом РФ по использованию ценных бумаг как предпочтительной формы заимствований", — пояснил Андрей Прямилов.

В целом госдолг Самарской области на 1 января 2021 г. ожидается в размере 55,5 млрд руб., на 1 января 2022 г. — 63,43 млрд рублей. При этом к 1 января 2024 г. его планируется снизить на 500 млн рублей.

На 1 января 2022 г. уровень долговой нагрузки областного бюджета должен составить 45% с поэтапным снижением к 1 января 2024 года до 41%.

Общий объем расходов на 2021 г. сложился на уровне 149,87 млрд руб., что на 557 млн руб. больше первоначально утвержденных показателей по расходам на 2020 год

"В проекте бюджета в полном объеме предусмотрено финансирование так называемых защищенных статей расходов: это меры социальной поддержки, расходы на фонды оплаты труда, средства на реализацию указов президента РФ, прочие приоритетные направления. Также в полном объеме запланированы расходы на реализацию национальных проектов и софинансирование федеральных средств в период с 2021 по 2023 годы", — подчеркнул Андрей Прямилов и добавил, что первоочередные расходы, в числе которых публичные нормативные обязательства, меры социальной поддержки населения, фонды оплаты труда, иные приоритетные расходы, составили в проекте 106,89 млрд руб. с ростом к 2020 г. на 2,5 млрд рублей.

"Также в приоритетном порядке в законопроекте предусмотрены средства областного бюджета на реализацию национальных проектов, а также на софинансирование иных федеральных средств. Расходы на данные направления в целом в бюджете составляют 59,5 млрд рублей, в том числе в 2021 году — 21,7 млрд рублей", — рассказал Прямилов.

Традиционно в бюджете отведена значительная роль финансированию социальной сферы. На нее предлагается направить 101,6 млрд рублей, или почти 68% общего объема расходов.

В завершение своего выступления Андрей Прямилов предложил исключить из проекта бюджета на 2021 г. инвестпроекты, требующие средств из областного бюджета, если они не будут иметь к 1 декабря текущего года проектно-сметной документации и заключения экспертизы, и передвинуть их реализацию на более поздний срок.

Губернатор Самарской области его предложение поддержал. "Целый ряд муниципалитетов годами готовят проектную документацию. Поэтому считаю оправданным это предложение", — подчеркнул глава региона.