16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бюджет Самарской области на 2021 г. сформирован с дефицитом в 7 млрд рублей Сбербанк аккумулирует компетенции - правовые, цифровые и образовательные Дмитрий Гурулев: "Международный правовой банковский форум - значимое событие для юридического сообщества" Ремонт ДК "Октябрь" и ДК на площади Кирова учли в бюджете На нацпроекты Самарской области из бюджета выделено 56,8 млрд рублей на два года

Законотворчество Экономическая политика

Бюджет Самарской области на 2021 г. сформирован с дефицитом в 7 млрд рублей

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 ноября, на заседании правительства Самарской области был представлен проект бюджета региона на 2021 г. и плановый период 2022–2023 годов. Основные параметры бюджета региона на 2021 г. предлагается установить на следующем уровне: доходы — 142,11 млрд руб., расходы — 149,87 млрд руб., дефицит — 7,7 млрд рублей. Пока проект бюджет сформирован без учета федеральных средств.

Как подчеркнул министр управления финансами региона Андрей Прямилов, проект бюджета разрабатывался исходя из консервативного варианта прогноза социально-экономического развития области и с учетом эпидемиологической ситуации, которая может привести к сокращению объема налоговых и неналоговых поступлений.

"В условиях сложившейся кризисной ситуации в октябре 2020 года, я хотел бы вам напомнить, были внесены изменения в областной бюджет в части сокращения плановых назначений и показателей по налоговым и неналоговым доходам — на 12,9 млрд рублей уменьшены доходы", — отметил Андрей Прямилов и добавил, что в целом по итогам 2020 г. снижение поступлений собственных доходов в областной бюджет, по оценке минфина, составит около 15 млрд руб. к уровню 2019 года.

Доходы областного бюджета на 2021 г. планируются со снижением относительно уже скорректированного плана текущего года на 514 млн руб., относительного изначального плана — на 11,4 млрд руб., или на 8,5%.

Поступление налога на прибыль организаций прогнозируется на 2021 г. в объеме 42,78 млрд руб., НДФЛ — 46,38 млрд, акцизов на алкогольную продукцию — 11,47 млрд рублей.

"Без учета доходов дорожного фонда объем доходов областного бюджета на 2021 год составит 123,37 млрд руб, или 98% от уровня текущего 2020 года", — сообщил Андрей Прямилов.

Общий объем поступлений в дорожный фонд в 21 год планируется в сумме 18,73 млрд рублей (без учета средств федерального бюджета). При этом увеличение собственных доходов дорожного фонда составит 1,96 млрд рублей.

Особое внимание в документе уделено долговой политике. Так, по словам Андрея Прямилова, проводимая с 2017 г. политика по снижению государственного долга Самарской области позволила сформировать резерв привлечения заимствований, который может быть мобилизован в случае возникновения кризисных ситуаций в экономике.

"В текущих экономических условиях снижения собственных доходов и невозможности глобального сокращения соответствующего объема расходов Самарская область вынуждена прибегнуть к привлечению заимствований до предельно допустимых уровней долговой нагрузки в 2021–2023 годах, которые установлены соглашениями с Минфином России по программе реструктуризации бюджетных кредитов. Основной формой заимствований в предстоящий трехлетний период планируется выпуск облигаций, доля ценных бумаг в структуре госдолга региона достигнет 65%, что согласуется с задачей, поставленной президентом РФ по использованию ценных бумаг как предпочтительной формы заимствований", — пояснил Андрей Прямилов.

В целом госдолг Самарской области на 1 января 2021 г. ожидается в размере 55,5 млрд руб., на  1 января 2022 г.  — 63,43 млрд рублей. При этом к 1 января 2024 г. его планируется снизить на 500 млн рублей.
На 1 января 2022 г. уровень долговой нагрузки областного бюджета должен составить 45% с поэтапным снижением к 1 января 2024 года до 41%.

Общий объем расходов на 2021 г. сложился на уровне 149,87 млрд руб., что на 557 млн руб. больше первоначально утвержденных показателей по расходам на 2020 год

"В проекте бюджета в полном объеме предусмотрено финансирование так называемых защищенных статей расходов: это меры социальной поддержки, расходы на фонды оплаты труда, средства на реализацию указов президента РФ, прочие приоритетные направления. Также в полном объеме запланированы расходы на реализацию национальных проектов и софинансирование федеральных средств в период с 2021 по 2023 годы", — подчеркнул Андрей Прямилов и добавил, что первоочередные расходы, в числе которых публичные нормативные обязательства, меры социальной поддержки населения, фонды оплаты труда, иные приоритетные расходы, составили в проекте 106,89 млрд руб. с ростом к 2020 г. на 2,5 млрд рублей.

"Также в приоритетном порядке в законопроекте предусмотрены средства областного бюджета на реализацию национальных проектов, а также на софинансирование иных федеральных средств. Расходы на данные направления в целом в бюджете составляют 59,5 млрд рублей, в том числе в 2021 году — 21,7 млрд рублей", — рассказал Прямилов.

Традиционно в бюджете отведена значительная роль финансированию социальной сферы. На нее предлагается направить 101,6 млрд рублей, или почти 68% общего объема расходов.

В завершение своего выступления Андрей Прямилов предложил исключить из проекта бюджета на 2021 г. инвестпроекты, требующие средств из областного бюджета, если они не будут иметь к 1 декабря текущего года проектно-сметной документации и заключения экспертизы, и передвинуть их реализацию на более поздний срок.

Губернатор Самарской области его предложение поддержал. "Целый ряд муниципалитетов годами готовят проектную документацию. Поэтому считаю оправданным это предложение", — подчеркнул глава региона.

Гид потребителя

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6