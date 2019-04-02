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Законотворчество Экономическая политика

Бизнесу недешево обойдется отказ в обслуживании инвалида или пожилого человека

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство предложило ввести в КоАП РФ новый состав правонарушения. Речь идет об отказе потребителю в доступе к товарам, работам и услугам из-за возраста, состояния здоровья, ограничения жизнедеятельности. Исключением будут случаи, установленные в законе. Например, запрет продавать алкоголь несовершеннолетним.

Фото: freeimages.com

Штраф за нарушение для должностных лиц составит от 15 тыс. до 30 тыс. руб., а для компаний — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

По словам авторов проекта, с подобными отказами чаще всего сталкиваются инвалиды и пожилые люди в сфере транспортных и туристических услуг.

Отметим, что сейчас в КоАП РФ есть общая статья о дискриминации с таким же размером штрафа для юрлиц. Однако, как показывает судебная практика, эту норму не применяют, когда потребителю отказано в услуге, например, из-за инвалидности или преклонного возраста.

По ГК РФ, если компания не заключает публичный договор с потребителем, то он вправе потребовать через суд заключить этот договор. Компания, которая необоснованно уклоняется, должна возместить убытки.

Таким образом, руководителям B2 °C-компаний рекомендуем убедиться, что их бизнес не нарушает права социально уязвимых категорий потребителей.

Материал подготовлен с использованием справочной правовой системы КонсультантПлюс.

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Гид потребителя

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