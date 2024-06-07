16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Константин Титов высказался о прогрессивной шкале налогообложения Из лесных массивов Самары выведено более 4 тыс. участков Мэрия Самары предложила ввести налог для сервисов аренды самокатов Самарские предприниматели получат рассрочку по выплатам за рекламные конструкции Застройщиков ограничат в освоении компенсационных участков

Законотворчество Экономическая политика

Константин Титов высказался о прогрессивной шкале налогообложения

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Введение прогрессивной шкалы налогообложения позволит усовершенствовать налоговую систему, сделать ее более справедливой и сбалансированной. Дополнительные средства будут направлены на нужды общества — поддержку семей с детьми, создание комфортных условий жизни, социально-экономическое развитие регионов. При этом подавляющего большинства людей изменения не коснутся, отмечает заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Константин Титов.

"Ситуация давно назрела, необходимо отредактировать плоскую шкалу налогообложения. Она у нас сейчас уже не плоская: две ставки 13% и 15%. Мне кажется, Министерство финансов Российской Федерации предложило очень грамотный вариант. Я сторонник прогрессивной шкалы и считаю правильным то, что предусмотрены налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми — не 13%, а возврат 7% уплаченного НДФЛ, а также то, что доходы участников СВО не попадают под прогрессивную шкалу, и для них сохранится прежний порядок налогообложения", - отметил экс-губернатор Самарской области.

"Конечно, будут те, кому придется платить больше, но это не более 3,5% населения всей страны, это люди, доход которых выше 2,4 миллиона рублей в год. Факт в том, что все это даст дополнительные средства на социальные расходы, на нужды людей. Это нужно сейчас и в связи с теми ограничениями, которые наложили недружественные страны, и с необходимостью развивать промышленность. Но самое главное — средства будут направлены на социальную поддержку. Совершенно верное решение, которое я полностью поддерживаю", - заявил Константин Титов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:46 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

Анатолий Дмитриев 12 января 2018 16:40 Участников стратегической операции "Анадырь" освободят от транспортного налога

Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.

Константин Валерьевич 22 сентября 2017 11:16 Снятие ограничений по продаже алкоголя рассмотрят в Самарской губдуме 26 сентября

КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30