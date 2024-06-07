Константин Титов высказался о прогрессивной шкале налогообложения

Введение прогрессивной шкалы налогообложения позволит усовершенствовать налоговую систему, сделать ее более справедливой и сбалансированной. Дополнительные средства будут направлены на нужды общества — поддержку семей с детьми, создание комфортных условий жизни, социально-экономическое развитие регионов. При этом подавляющего большинства людей изменения не коснутся, отмечает заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Константин Титов.

"Ситуация давно назрела, необходимо отредактировать плоскую шкалу налогообложения. Она у нас сейчас уже не плоская: две ставки 13% и 15%. Мне кажется, Министерство финансов Российской Федерации предложило очень грамотный вариант. Я сторонник прогрессивной шкалы и считаю правильным то, что предусмотрены налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми — не 13%, а возврат 7% уплаченного НДФЛ, а также то, что доходы участников СВО не попадают под прогрессивную шкалу, и для них сохранится прежний порядок налогообложения", - отметил экс-губернатор Самарской области.

"Конечно, будут те, кому придется платить больше, но это не более 3,5% населения всей страны, это люди, доход которых выше 2,4 миллиона рублей в год. Факт в том, что все это даст дополнительные средства на социальные расходы, на нужды людей. Это нужно сейчас и в связи с теми ограничениями, которые наложили недружественные страны, и с необходимостью развивать промышленность. Но самое главное — средства будут направлены на социальную поддержку. Совершенно верное решение, которое я полностью поддерживаю", - заявил Константин Титов.