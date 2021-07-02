Областное минэкономразвития инициировало предоставление налоговых льгот предпринимателям на "упрощенке"

С инициативой в среду, 30 июня, на заседании областного правительства выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Чтобы поддержать малый бизнес и минимизировать риски для самого уязвимого сектора экономики, в министерстве предложили в 2021 и 2022 годах предоставить налоговые преференции предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения.
"Малое и среднее предпринимательство — приоритетное направление развития экономики региона. Субъекты МСП предоставляют более 530 тысяч рабочих мест, — рассказал Дмитрий Богданов. — Большая часть малого бизнеса — это сфера торговли и сфера услуг, которые наиболее пострадали в период распространения новой коронавирусной инфекции и при введении новых ограничений в первую очередь понесут потери. В условиях начала третьей волны эта мера имеет особенно важное значение и является не только восстановительной для субъектов МСП после кризиса 2020 года, но и предупредительной в случае введения новых ограничительных мер".
Одним из основных направлений Стратегии лидерства, обозначенной губернатором Дмитрием Азаровым, является создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности. "Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, — это важный фактор стабильности для экономики региона", — отмечал в своем послании глава региона.
На заседании были озвучены три направления работы по предоставлению налоговых льгот: поддержка субъектов МСП, пострадавших от последствий пандемии, стимулирование развития малого бизнеса в небольших населенных пунктах для снижения оттока населения и создания рабочих мест, а также поддержка социально-ориентированного бизнеса.
В министерстве предложили снизить ставку по УСН для определенных категорий предпринимателей в три раза. Это, в частности, бизнес из пострадавших отраслей, доходность которого снизилась на 20% и более по сравнению с результатами 2019 года. Льготы предлагается предоставить и новым предпринимателям, работающим на территории муниципальных образований с численностью населения до 5 тыс. человек. Такие предприниматели не должны вести торговлю подакцизными товарами.
На снижение ставки могут рассчитывать и представители социального бизнеса, деятельность которых направлена на снижение социальной напряженности и решение социальных вопросов.
Члены областного правительства поддержали инициативу. В ближайшее время законопроект будет рассмотрен депутатами Самарской губернской думы.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html