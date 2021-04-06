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Суд пересмотрит решение самарской думы о расчетах за аренду земли

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 6 апреля, Арбитражный суд Поволжского округа отменил решение нижестоящих судов, касающееся коэффициентов при расчете арендной платы за земельные участки в Самаре.

Фото: https://twitter.com/Duma_Samara

Речь идет о различных коэффициентах, влияющих на размер аренды за использование земель с неразграниченной государственной собственностью. Предлагалось разделять коэффициенты по виду использования объекта — торговля, общепит, бытовое обслуживание, а также по виду самого помещения — магазин, торговый центр, ТРК или рынок.

С инициативой утвердить новые нормативы начисления платы за аренду самарские депутаты вышли в 2017 году. Но специалисты регионального УФАС увидели в них дискриминацию и ограничивающие конкуренцию факторы.

Члены комиссии признали, что депутаты нарушили один из пунктов закона "О защите конкуренции", и выдали предписание отменить или изменить акт. Дума попыталась оспорить решение УФАС, но проиграла в двух инстанциях. Однако депутатам удалось переломить ситуацию в кассационном суде, который отменил предыдущие определения и отправил дело на новое рассмотрение.

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