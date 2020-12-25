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Гордума Самары не смогла оспорить решение о запрете коэффициентов для арендуемых участков

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность позиции УФАС по Самарской области по решению гордумы Самары об утверждении коэффициентов в зависимости от вида использования земельных участков при определении размера арендной платы. Об этом сообщает антимонопольное ведомство, напоминая, что аналогичное решение ранее вынес Арбитражный суд Самарской области.

В 2017 году самарские депутаты инициировали утверждение различных коэффициентов, влияющих на размер аренды за использование земель с неразграниченной государственной собственностью. Самарский региональный профсоюз предпринимателей подал в УФАС жалобу.

Самарское УФАС России установило, что в приложении решения гордумы действительно были утверждены коэффициенты, при этом их числовые значения варьировались в зависимости от разных факторов. Предлагалось разделять коэффициенты по виду использования объекта — торговля, общепит, бытовое обслуживание, а также по виду самого помещения — магазин, торговый центр, ТРК или рынок. В учет, согласно решению, принимался и район города, но без необходимого экономического анализа и оценки факторов, влияющих на уровень доходности арендуемых участков.

Все перечисленное, по мнению антимонопольного органа, ведет к дискриминации, а также к недопущению, ограничению и устранению конкуренции.

"Применение при расчете размера арендной платы указанных коэффициентов ставит в неравные условия лиц, осуществляющих экономическую деятельность на одном товарном рынке, с использованием земельных участков, отнесенных к одной категории земель, используемых или предназначенных для одних и тех же видов деятельности и предоставляемых по одним и тем же основаниям, что может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции", — отметили в УФАС.

Антимонопольный орган выдал гордуме предупреждение, но депутаты не внесли в установленный срок необходимые изменения в приложение к решению. УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Дело перешло к Комиссии регионального УФАС. Члены комиссии признали, что депутаты гордумы нарушили один из пунктов закона "О защите конкуренции", и выдали предписание отменить или изменить акт. Но парламентарии попытались оспорить предписание в Арбитражном суде Самарской области.

Однако одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда без изменения, подтвердив правомерность позиции УФАС.

 

 

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