В Самарской области хотят ограничить продажу алкоголя в выходные

В Самарскую губернскую думу поступили поправки в антиалкогольный закон. Количество запретов по продаже спиртного предложили увеличить.
Автором поправок выступает депутат Александр Милеев. В пояснительной записке к законопроекту он напомнил, что сейчас продавать алкоголь в Самарской области нельзя с 23:00 до 08:00. В дополнении к этому парламентарий предложил ввести запрет на розничную продажу спиртного с 08:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00 в:
• субботу и воскресенье;
• нерабочие праздничные дни, указанные в статье 112 Трудового кодекса РФ,
• дни, на которые в соответствии с нормативным правовым актом правительства РФ или при совпадении выходного дня и нерабочего праздничного дня перенесены выходные дни.
"Рассматриваемый запрет обусловлен тем, что потребление алкоголя населением возрастает в выходные дни и праздничные дни, которые являются нерабочими, — объяснил депутат. — Предлагаемые изменения в полной мере позволяют реализовать положения Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года".
Также в пояснительной записке говорится, что некоторые регионы тоже хотят ввести аналогичные запреты. В частности, губернатор Вологодской области внес комплексный законопроект в местное заксобрание.
Последние комментарии
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???