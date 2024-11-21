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Законотворчество Экономическая политика

В Самарской области хотят ограничить продажу алкоголя в выходные

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую губернскую думу поступили поправки в антиалкогольный закон. Количество запретов по продаже спиртного предложили увеличить.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Автором поправок выступает депутат Александр Милеев. В пояснительной записке к законопроекту он напомнил, что сейчас продавать алкоголь в Самарской области нельзя с 23:00 до 08:00. В дополнении к этому парламентарий предложил ввести запрет на розничную продажу спиртного с 08:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00 в:

• субботу и воскресенье;
• нерабочие праздничные дни, указанные в статье 112 Трудового кодекса РФ,
• дни, на которые в соответствии с нормативным правовым актом правительства РФ или при совпадении выходного дня и нерабочего праздничного дня перенесены выходные дни.

"Рассматриваемый запрет обусловлен тем, что потребление алкоголя населением возрастает в выходные дни и праздничные дни, которые являются нерабочими, — объяснил депутат. — Предлагаемые изменения в полной мере позволяют реализовать положения Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года".

Также в пояснительной записке говорится, что некоторые регионы тоже хотят ввести аналогичные запреты. В частности, губернатор Вологодской области внес комплексный законопроект в местное заксобрание. 

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Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:46 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

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я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

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КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???

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